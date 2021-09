Srbija autogolom u 87. minutu ostala bez pobede u Irskoj

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je večeras u Dablinu nerešeno 1:1 sa selekcijom Republike Irske, u petom kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Srbija je povela golom Sergeja Milinkovića-Savića u 20. minutu, a do boda Irska je došla autogolom Nikole Milenkovića u 87. minutu.

Na tabeli Grupe A vodi Portugal sa 13 bodova, dok je Srbija druga sa dva boda manje, sledi Luksemburg sa šest bodova, Irska je četvrta sa dva boda, dok je poslednji Azerbejdžan sa bodom.

Tokom većeg dela prvog poluvremena Srbija je bila bolji rival, a prvu šansu imao je Dušan Vlahović u petom minutu, kada je izašao ispred irskog golmana, ali je bio neprecizan.

Najbolju priliku Irska je imala preko Džefa Hendrika u 16. minutu, čiji je udarac sa ivice šesnaesterca otišao pored gola.

Do vodjstva Srbija dolazi nakon centaršuta iz kornera Dušana Tadića, i odlične reakcije glavom Milinković-Savića.

Srbija je do kraja prvog dela imala još nekoliko šansi, ali nije bilo promene rezultata.

I u nastavku bolji rival bila je gostujuća selekcija, a najbolje prilike imao je Aleksandar Mitrović u 57. i 60. minutu, ali je odlično intervenisao golman Gevin Bazunu.

Do kraja meča Srbija je pokušavala da dodje do ubedljivije pobede, ali je sjajnim odbranama to sprečio irski golman.

Irska je do boda došla, nakon loše reakcije Milinković-Savića u 87. minutu, koji je prilikom intervencije pred svojim golom pogodio Milenkovića, od kojeg se lopta odbila u mrežu.

Naredni meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, Srbija igra na gostovanju Luksemburgu, 9. oktobra.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.