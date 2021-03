Srbija pala sa vrha, Rusija neočekivano izgubila

Fudbaleri Portugalije savladali su Luksemburg i izjednačili se sa Srbijom na tabeli Grupe A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Reprezentacija Rusije je doživela neočekivani poraz protiv Slovačke.

Portugalija, koja je nedavno remizirala sa Srbijom u Beogradu, je rutinski savladala Luksemburg na gostovanju rezultatom 3:1.

Cristiano Ronaldo scores his 31st goal in the Qualifying Games.

Luxembourg 🇱🇺 1- 2 Portugal 🇵🇹

The GOAT 🐐 pic.twitter.com/c7B6iotjp9

— Paschal™ (@callmepaschall) March 30, 2021