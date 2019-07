Srbin NBA šampionima odneo burek i ćevape: Evo kako su reagovali (video)

Srpski košarkaš Alen Smailagić, odnedavno član Golden Stejt Voriorsa, doneo je svojim saigračima Eriku Pasčalu i Džordanu Pulu ćevape, burek i jogurt.

Međutim, nije uspeo da ih zadivi specijalitetima sa Balkana koji se na ovim prostorima ne odbijaju osim ako niste bolesni, ali možda to i ne treba toliko da čudi jer je poznato da su Amerikanci u kulinarskom smislu nacija koja se ne odvaja od svojih lanaca s brzom hranom.

#DubNation, find out what happened when Alen introduced Eric & Jordan to Serbian food 👀 pic.twitter.com/4z3GTPmiL5

— Golden State Warriors (@warriors) July 21, 2019