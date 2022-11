Srđan Đoković: Novak pun energije da nastavi gde je stao

BEOGRAD – Novak je pun energije i elana, sa željom da nastavi tamo gde je stao, ne svojom krivicom, već zbog ljudi koji su sebi dali za pravo da odlučuju da li će igrati turnire ili ne. Nadamo se da više neće mešati politiku i sport i da će sport ostaviti sportistima, izjavio je otac najboljeg srpskog tenisera Srđan Đoković.

On je gostujući u emisiji „Uranak“ na K1 televiziji istakao da je Novakov status kada je u pitanju nastup na Australijan openu isti kao i prošle godine kada su ga proterali „gospodari sveta“.

„Nisam birao reči onda kada su mi držali dete u zatvoru nedelju dana što je sramota svih tih ljudi. Novak u pritvoru nije mogao ni da čuje, ni da vidi Srbe koji su mu ispred pružali podršku, ali on je postigao fantastičnu pobedu, mnogo veću nego da je osvojio tih njihovih 10 čuvenih Austalijan turnira, a više i ne brojim koliko ih je osvojio“, rekao je Đoković.

Prema njegovim rečima, Novak je najbolji teniser svih vremena, a biće i najbolji sportista ikad.

„Po svim pokazateljima biće i najbolji sportista za dve godine, jer toliko još planira da igra, koliko ja znam. On je ušao u 36. godinu, to su već ozbiljne godine, a na način na koji je Federer igrao i bio na terenu do 41. godine moj sin nikada neće“

Đokovićev otac smatra i da je poraz od mladog Danca Holgera Runea u finalu Mastersa u Parizu došao u pravom trenutku.

„To je pokazatelj da je to sport, a sport se sastoji iz pobeda i poraza, a niko se iz sveta sporta ne ponaša u porazu kao što se ponaša Novak. On je dika, ponos, duša ovog naroda, umem da kažem da ga je moja prodica izgubila, ali ga je narod dobio. Novak je sa šest godina počeo da trenira tenis ozbiljno, za 30 godina samo je jednom zakasnio na trening, jer se zaigrao u dvorištu ispred svog stana“.

Otkrio je i šta misli o oproštajnom meču Rodžera Federera.

„Nadal, Federer, Marej i Novak vukli su jedan drugog i da niko ne bi bio tako dobar da nije bilo one trojice. Mogli bi da sednu zajedno kada svi završe karijeru, znam da Novak ne beži od toga, a da li će to želeti Federer i Nadal ne znam. Marej i on su sjajni, ista su generacija, a ovu drugu dvojicu ne bih komentarisao“, poručio je između ostalog Srđan Đoković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.