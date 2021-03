Srpski rvači bez normi za Tokio u Budimpešti

BUDIMPEŠTA – Srpski rvači Viktor Nemeš, Zura Dautašhvili i Boban Živanović nisu uspeli da obezbede olimpijske vize na turniru u Budimpešti.

Kako je saopšteno, prvu od dve prilike da obezbede plasman na Olimpijske igre kroz kvalifikacione turnire trojica reprezentativaca Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Viktor Nemeš u kategoriji do 77 kilograma, Zura Dautašhvili do 87 kg i Boban Živanović do 130 kg nisu iskoristili.

Na turniru u Budimpešti najdalje je stigao Viktor Nemeš koji je posle pobeda nad Grkom Prevolarakisom i Litvancem Galkinasom poražen u četvrtfinalu od Rusa Aleksandra Čekirina rezultatom 3:1.

Zura Dautašhvili je 16 sekundi pre kraja ostao bez vođstva protiv Rusa Alirzaeva I poražen je u osmini finala rezultatom 5:4.

Boban Živanović je eliminisan na samom startu takmičenja, a ukvalifikacijama je bolji bio Bugarin Radoslav Georgiev 7:3.

Novu priliku, ujedno i poslednju da obezbede mesto na Olimpijskim igrama u Tokiju, najbolji srpski rvači imaće na kvalifikacionom turniru u Sofiji od 6. do 9. maja.

Srbija već ima dvojicu rvača koji će nastupati u Tokiju u grčko-rimskom stilu, a to su Mate Nemeš u kategoriji do 67 kilograma i Mikheil Kadžaja do 97 kilograma.

Na Igrama u Tokiju nastupiće i Stevan Mićić u kategoriji do 57 kilograma slobodnim stilom.

