Šta je Srđan Đoković rekao o Novakovoj diskvalifikaciji (video)

Nekoliko dana nakon što je Novak Đoković diskvalifikovan sa Ju-es opena, njegov otac Srđan Đoković je izjavio da prvog tenisera sveta „pokušavaju da sputaju na sve moguće načine“, ali da u tome, kako je istakao, neće uspeti.

Srđan Đoković je to poručio prilikom otvaranja Nacionalnog teniskog centra u Banjaluci.

Nadam se da ću u što skorijem roku posjetiti #Banjaluka i zaigrati na terenu Nacionalnog teniskog centra Teniskog saveza Republike Srpske. @DjokerNole pic.twitter.com/SXwgXK7gWC — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) September 9, 2020

„Na sve moguće načine pokušavaju da sputaju Novaka, ali neće uspeti. On je najbolji teniser na svetu. Sport ujedinjuje ljude, a Novak pokazuje da su Srbi deo evropske civilizacije“, rekao je Srđan Đoković. On je dodao da će Novak doći u Banjaluku čim nestane virus korona, verujući da će to biti proleće.

Novak Đoković nije prisustvovao otvaranju teniskog centra, ali se oglasio video-porukom, navodeći da mu je žao što ne može da prisustvuje tom događaju, navodi „Srpska info“.

„Nadam se da ću u skorijoj budućnosti moći da posetim Banjaluku, da igram na novom terenu, da uživam u tenisu i slavljenju sporta, porodice i zdravog života. Svako dobro“, rekao je Novak.

Podsetimo, Novak Đoković je diskvalifikovan pošto je tokom meča protiv Španca Pabla Karenjo-Buste, u kom je gubio 6-5 u gemovima, pogodio linijskog sudiju lopticom.

Đoković se izvinio zbog incidenta i poručio da će diskvalifikacija sa turnira biti važna životna lekcija.

