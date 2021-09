Šumaherova žena se oglasila posle 8 godina: Tu je, drugačije, ali je sa nama

Jedna od najvećih legendi Formule 1 nekoliko dana nakon Božića 2013. doživeo je tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpima. Zalutao je van obeležene staze i zadobio teške, po život opasne povrede, iako je nosio kacigu.

Budući da je njegovo zdravstveno stanje i dalje pokriveno velom tajne, svetska javnost s nestrpljenjem iščekuje Netfliksov dokumentarac o Mihaelu Šumaheru (52) koji će premijerno biti prikazan na toj platformi 15. septembra ove godine.

– Nikad nisam krivila Boga za ono što se dogodilo. Bila je to samo nesreća. Možete imati i veću nesreću u životu – rekla je njegova supruga Korina u prvom intervjuu nakon Šumaherove nesreće.

Mihael se trenutno nalazi u porodičnoj kući na Ženevskom jezeru gde tim doktora svakodnevno brine o njemu.

– Nedostaje mi Mihael svakog dana. On je ovde, drugačije je, ali je ovde. I dalje mi svakog dana pokazuje koliko je jak. Trudimo se da se i dalje držimo kao porodica, onako kako bi Mihael to voleo – rekla je gospođa Šumaher pa nastavila:

– Živimo zajedno u kući. Idemo na terapije. Radimo sve kako bi Mihaelu bilo bolje.

Zdravstveno stanje legendarnog vozača i dalje je pokriveno velom tajne. Šumaherova supruga tvrdi da bi on tako želeo.

– Nastavljamo sa svojim životima, privatnost je privatnost, kako je on uvek govorio. Jako mi je važno da on i dalje ima privatnosti koliko je to god moguće.

– Mihael me je uvek štitio, sad ja štitim njega – zaključila je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.