Superkompjuter izračunao ko će biti prvak sveta: Evo kako stoji Srbija (foto)

Superkompjuter The Analysta, koje se bavi sportskim analizama, predvideo je da će fudbalska reprezentacija Francuske osvojiti Svetsko prvenstvo u Kataru koje se igra krajem godine.

Mundijal u Kataru biće jedinstven po mnogo toga. Prvi put će se igrati u zimi, a premijerno će i jedan grad biti domaćin svih utakmica. Naravno, u pitanju je Doha.

ICYMI: We're now down to 32 teams, and we've got our first 2022 World Cup predictions.

France to become the first team since Brazil in 1962 to retain the World Cup? 🤔🔮

