Supruga Emre Ašika optužena da je planirala da ga ubije

ISTANBUL – Jagmur Ašik, supruga bivšeg turskog fudbalera Fenerbahčea, Galatasaraja i Bešiktaša Emrea Ašika, optužena je da je ljubavniku ponudila oko 1,2 miliona američkih dolara kako bi organizovao ubistvo njenog muža, piše turski list „Hurijet“.

„S njom sam imao aferu. Ona je samo razmišljala kako da se dokopa bogatstva nakon njegove smrti. Tražila je od mene da ga ubijem, ali sam to odbio. Jednom mi je donela komad mesa i tražila da pucam u to. Pucao sam, ali sam joj povikao: ‘Ne možeš to da uradiš’. Posle toga je bila izuzetno besna“, svedočio je njen ljubavnik Erdi Sungur pred turskim tužilaštvom.

Sungur je u meduvremenu upoznao Jagmur Ašik sa plaćenim ubicom koji je zbog tri ubistva već bio u zatvoru, preneo je portal Klix.ba.

Ona je, kako se navodi u optužnici, dala plaćenom ubici pištolj, nakon čega su u jednoj turskoj regiji pretraživali sigurna mesta gde bi mogli da zakopaju telo Ašika posle ubistva.

Plaćeni ubica je na kraju odustao od svega.

Emre Ašik, koji je 34 puta nastupao i za reprezentaciju Turske, iz braka sa Jagmur ima troje đece.

(Tanjug)

