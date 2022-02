Suze za kraj: Emotivni oproštaj Del Potra od tenisa (video)

Argentinski teniser Huan Martin del Potro, odigrao je svoj poslednji meč u profesionalnoj karijeri. „Delpo“ se suzama oprostio od tenisa i publike u Buenos Ajresu, gde ga je savladao Federik Delbonis.

An emotional moment for everyone watching 😢 @delpotrojuan #ArgentinaOpen pic.twitter.com/eK4W6NhrQV

— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2022