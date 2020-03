Švajcarac otkrio: „Novak me se plaši, osetim to kad izlazimo na teren“ (foto)

Sten Vavrinka od Novaka Đokovića je izgubio 21 meč u 27 međusobnih okršaja, ali poručuje da ga se srpski teniser uprkos takvom odnosu pobeda i poraza njega – plaši.

Švajcarac i Srbin odigrali su neke od najboljih mečeva u poslednjih desetak godina, a posebno impresivna su tri koja su odigrali na Australijan Openu od 2013. do 2015. godine.

„Meč iz 2013. godine je bio jedan od najvećih u mojoj karijeri i prekretnica u mom životu. Posle njega sam bio uništen, ali sam kasnije bio psihički puno jači za ostatak karijere“, rekao je Vavrinka, koji je tada izgubio 12:10 u petom setu.

„Nešto se dogodilo tog dana, nešto se promenilo u mom nivou igranja. Rekao bih da sam tog dana video da mogu igrati s najvećim igračima na svetu i da mogu ostvariti bolju karijeru.“

Kasnije te godine Đoković se provukao u finale US Opena takođe u pet setova, a zatim je Vavrinka dobio četvrtfinale Australijan Opena, finale Roland Garosa 2015. godine i finale US Opena godinu kasnije.

„Posle epskog meča na US Openu stigao je revanš u Australiji. Mnogi su očekivali da ćemo odigrati još jedan veliki meč, a ja sam počeo da sumnjam u sebe nakon što je Novak dobio prvi set sa 6:2. Uspeo sam da se vratim, otišli smo u peti set i rekao sam sebi: Ovog puta se neće izvući, ovo je moj trenutak!“

Djokovic withdraws.@StanWawrinka advances.

Down two sets and a break, top-seed and defending Champion pulls out of his R4 match.

Wawrinka moves into his 6th @USOpen quarterfinal.#USOpen pic.twitter.com/dk00bMoV7A

— Tennis Channel (@TennisChannel) September 2, 2019