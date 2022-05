Svetsko prvenstvo u rvanju od 10. do18. septembra u BG

BEOGRAD – Danas je u Skupštini grada ozvaničen početak kampanje „Vreme rvanja“ i najavljeno Svetsko prvenstvo u rvanju čiji će domaćin biti Beograd od 10. do 18. septembra.

Predsednik Rvačkog saveza Željko Trajković kazao je da će to biti jedan od najznačajnijih događaja za naš sport u poslednjih 20 godina na ovi prostorima.

Naša zemlja je pre mnogo godina bila rvačka velesila, a našim rezultatima mi se vraćamo na to mesto. Na poslednjih sedam svetskih prvenstava, rvači Srbije su uvek donosili medalju. To je kontinuitet koji do sada nije bio zabeležen. Mi smo dobar i uigran tim koji je sposoban da na ravi način iznese organizaciju ovog događaja koji ima za cilj prvenstveno da promoviše rvanje kao sport, ali i našu zemlju i grad Beograd“, rekao je Trajković.

Šampionat će biti održan u Beogradskoj areni uz učešće preko 2.000 takmičara iz više od 70 zemalja, a Trajković je izrazio posebnu zahvalnost ministru omladine i sporta Vanji Udovičiću na velikoj podršci, bez koje ne bi bilo ni vrhunskih rezultata, kao i zameniku gradonačlenika Goranu Vesiću, jer je Beograd sa svim svojim kapacitetima stao iza Rvačkog saveza Srbije kao organizatora pove velike sportske manifestacije.

„Daćemo sve od sebe da opravdamo ulogu dobrog domaćina, da na pravi način ugostimo sve posetioce i pošaljemo pravu sliku iz Beograda i na dostojan način reprezentujemo naš Savez, rvanje kao sport i našu zemlju“, rekao je Trajković.

Trajković na predsetojeće Svetsko prvenstvo sa mnogo optimizma gleda i u rezultatskom smislu.

„Imamo odličan takmičarski potencijal koji se ne sagledava samo u jednom ili dvojici takmičara, već imamo plejadu osvajača medalja u svim uzrasnim kategorijama. U grčko-rimskom stilu imamo pet ili šest boraca koji su ravnopravni kandidati za osvajanje medalja. Veliki višegodišnji napor koji smo uložili za razvoj slobodnog stila i rvanja za žene daje rezultate i nadamo da ćemo i tu biti veoma visoko plasirani“, konstatovao je Trajković.

Poslednjih godina Beograd se pozicionirao kao izvanredan domaćin i organizator velikih sportskih takmičenja. Samo u 2022. godini naš glavni grad bio je domaćin svetskog prvenstva u boksu, dvoranskog prvenstva sveta u atletici, Fajnal-fora Evrolige u košarci, a uskoro i Fajnal-ejta vaterpolo Lige šampiona.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da Beograd svesno pruža podršku ovakvim projektima, jer je to najbolji vid promocije našeg glavnog grada:

„Za Željka Trajkovića ne održavanje ovog prevsntva nije bila opcija. I kad se suočite sa njim to je kao da se suočavate sa buldožerom koji gazi. Vi onda ili pristanete na to, ili vas on pregazi. On je zaista takav i nama trebaju takvi ljudi na čelu svakog saveza, jer su upravo oni motori razvoja tog saveza i tog sporta u našoj zemlji“, rekao je Vesić.

Dodao je da se „polako pretplaćujemo da kao grad organizujemo najveća sportska takmičenja“.

„Svi prepoznaju Beograd kao mesto gde se se osećaju dobro, gde mogu da se ta, naveo je Vesić.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je da je uveren da će kao i 2016. godine, kada je u Novom Sadu bilo organizovano Evropsko prvenstvo za seniore u rvanju, i ovaj Svetski šampionat postaviti nove standarde u organizacionom segmentu.

„Naziv ove konferencije je vreme rvanja, a ja bih rekao da je ovo decenija apsolutne dominacija rvanja s obzirom na to kakve su rezultate naši rvači ostvarili i koji stepen organizacije je uspostavljen u Rvačkom savezu Srbije“, rekao je Udovičić.

Naveo je i da će naši rvači imati priliku da se bore pred domaćom publikom i i to će im sigurno biti motiv više, a iz ličnog iskustva mogu da kaćem koliko je to značajno za svakog sporistiu.

„Ovo će biti i velika promocija promocija za rvanja i očekujemo još veću bazu dece koja će poželeti da se bave ovim sportom, jer to je pokazatelj nakog svakog takmičenja koje smo organizovali. Za velike pobede potreban je tim, a taj tim ako zna svoj cilj i ima strategiju, onda je to tim koji pobeđuje. Zato sam zahvalan zameniku gradonačelnika koji u sportskom žargonu uvek želi da se takmiči i da pomera granice u tom organizacionom smislu“, kazao je ministar.

Udovičić je istakao da će se kontinuirano ulaganje u rvanje nastaviti:

„Izgradnja nacionalnog trening centra za rvanje u Zavodu za sport i medicinu sporta, biće završena do kraja leta. Imaćemo najmoderniji rvački trening centar za ostvarivanje još boljih rezultata u narednom periodu i time pokazujemo da sistemski razmišljamo o budućnosti“, zaključio je Udovičić.

(Tanjug)

