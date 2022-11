Tadić: Pokušaćemo da igramo dobar fudbal i prođemo dalje

BEOGRAD – Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je danas da će igrači učiniti sve da izbore plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Srbije otputovali su danas u Manamu gde će u petak od 16.30 časova odigrati prijateljski meč sa Bahreinom.

Naša selekcija će dan kasnije odleteti za Dohu gde će se pripremati do početka Mundijala. Srbija će na SP igrati u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom.

„Mislim da će nam koristiti iskustvo iz Rusije pre četiri godine. Okupili smo se juče, a žao mi je što malo više nismo bili zajedno, jer je fantastična atmosfera, ali sve ima svoje prednosti i mane. Samo bi trebalo da se prepustimo i uživamo“, rekao je Tadić za zvanični Jutjub kanal Fudbalskog saveza Srbije.

On je istakao da ne sumnja da će Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović biti spremni za mečeve na Mundijalu. Srbija će u prvom kolu 24. novembra igrati sa Brazilom.

„Na prošlom SP utakmica protiv Brazila bila je poslednja, a sada je prva. Videćemo da li će sada više da nam odgovara. Mislim da je bolje da sa njima igramo na početku. Igramo dobro od kako je došao selektor Dragan Stojković i treba tako da nastavimo. Neće biti problema ako nastavimo da radimo kao i do sada“, naveo je kapiten reprezentacije Srbije.

On je poručio navijačima da bodre naš nacionalni tim na Mundijalu.

„Pokušaćemo da pružimo fudbal kao i do sada, a navijači neka nas bodre i uživaju. Imamo veliki kvalitet i potencijal. Samo bi trebalo da nastavimo da igramo kao do sada i da ništa ne komplikujemo. Prepustite se, uživajte i bodrite nas! Zajedno idemo do pobeda“, rekao je Tadić.

Golman srpske reprezentacije Predrag Rajković izjavio je da jedva čeka da počne SP.

„Svi smo spremni i orni. Jedva čekamo prvi meč na SP“, naveo je Rajković.

Njemu će konkurencija za mesto na golu biti Vanja Milinković-Savić i Marko Dmitrović.

„Kod nas vlada zdrava konkurencija. Svi smo dobri golmani i u formi smo. Na selektoru je da odluči ko će da bude na golu. Bitno je da se dobro slažemo i da jedan drugom podržavamo. Prvi meč je protiv Brazila. Oni su dobri fudbaleri, ali i mi imamo kvalitetan tim. Daćemo sve da ih zaustavimo“, istakao je Rajković, koji je pre sedam godina osvojio omladinsko SP na Novom Zelandu.

Srpski reprezentativac Saša Lukić izjavio je da je spreman za Mundijal.

„Dugo čekamo SP u Kataru. Evo došlo je vreme da nastavimo gde smo stali pre više od godinu dana, da se pokažemo u najboljem svetlu. To je veliko takmičenje za sve nas. Ovde vlada dobra atmosfera, a svi smo srećni što ćemo biti zajedno mesec dana. Nadam se da ćemo kao i do sada igrati dobar fudbal, a uopšte nije bitno ko će da postiže golove“, rekao je Lukić.

(Tanjug)

