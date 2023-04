Tadić: Sigurno ću jednog dana biti trener Ajaksa

AMSTERDAM – Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je da će jednog dana biti trener Ajaksa, prenosi Mocartsport.

Tadić je ove sezone postigao 10 golova i podelio 20 asistencija, a Ajaks je drugi na tabeli holandskog šampionata sa 59 bodova.

„Sigurno ću jednog dana biti trener Ajaksa, Još mogu da budem uticajan na terenu. Imam ugovor do juna 2024. kao fudbalera. Priča se da ću posle toga ostati u klubu kao trener. To može biti u mlađim kategorijama ili kao saradnik u prvom timu, za početak. Jednog dana, svakako, biću trener seniora. Zasad želim da igram što je duže moguće. Najvažnije je da se fizički dobro osećam“, izjavio je Tadić.

Osvrnuo se srpski fudbaler na igru svoje ekipe ove sezone.

„Svi su svesni manjka kvaliteta, ali je teško reći, ne želim da upirem prstom ni u koga. Očigledno nam je potrebno više kvaliteta. U kom pravcu bi trebalo da ide Ajaks? To je odlučujuće pitanje i za mene i za sve u klubu. Hoću da osvajam pehare, što može da se uradi sa jakim Ajaksom. Ne bih ostao ovde da se borimo za drugo mesto. To dovoljno govori. Prvi put sam u ovakvoj situaciji, da se borimo za drugo mesto, ali je ove sezone i to važno kako bi Ajaks na jesen igrao u Ligi šampiona“, zaključio je Tadić.

(Tanjug)

