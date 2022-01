Tajli: Sve informacije koje smo znali dali smo igračima

MELBURN – Blisko smo sarađivali sa vlastima države Viktorije da bi se utvrdilo koje su to procedure koje nekolicina tenisera mora da prođe da bi dobila izuzeće i to je urađeno u saradnji sa vlastima, izjavio je danas direktor Australijan opena Kreg Tajli.

Vlada Viktorije i Tenis Australije dali su Novaku Đokoviću dozvolu za učešće na Australijan openu na osnovu medicinskog izuzeća, koju je blokirala federalna vlada, a Tajli je u intervjuu za televiziju „9News“ upitan da li može da garantuje da su sve informacije koje su dali igračima bile tačne.

„Sve što smo znali i sve informacije kojima smo raspolagali u tom trenutku, dali smo i igračima. Sećate se da smo od početka govorili da je vakcinacija najsigurniji način da se dođe na turnir i to vakcinama koje su priznate u Australiji. Ali, uvek je postojala i opcija medicinskog izuzeća koja ne postoji samo za tenisere veći za druge ljude koji žele da dođu u Australiju. Blisko smo sarađivali sa vlastima Viktorije da bismo utvrdili koje su to procedure koje nekolicina tenisera mora da prođe da bi dobila izuzeće. I to je urađeno u saradnji sa vlastima“, rekao je Tajli.

On nije hteo da svaljuje krivicu ni na koga, iako federalna vlast za slučaj Đoković krivi Tenis Australiju.

„Neću kriviti nikoga. Mi znamo šta znamo i znamo da smo uradili sve što smo mogli kako bismo doveli igrače“, rekao je Tajli.

Upitan da li Novak Đoković treba da igra na Australijan openu, on je odgovori: „Voleo bih da ga vidim da igra na Australijan openu“.

Đoković je već peti dan u hotelu za migrante u Melburnu, nakon što mu je Australija poništila vizu za boravak u zemlji zbog navodno neispunjavanja uslova.

Večeras u ponoć po našem vremenu, sud u Australiji slušaće Novaka Đokovića i tim ministarke unutrašnjih poslova Karen Endrjuz, kada će biti poznato da li će najbolji tensier sveta braniti titulu osvojenu prošle godine ili će morati da napusti zemlju.

(Tanjug)

