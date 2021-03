Tanasković: Partizan opet može da razmišlja o titulama

BEOGRAD – Nekoliko godina nam je trebalo da konsolidujemo redove i opet postanemo jaki u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni cilj je ispunjen, opet smo u vrhu srpske odbojke i zašto ne bismo razmišljali o titulama, izjavio je legendarni srpski odbojkaš Željko Tanasković, član Uprave Partizana.

Partizan, kao jedan od najpoznatijih klubova srpske odbojkaške scene, u finišu sezone iznenadio je mnoge i u muškoj i u ženskoj kategoriji.

Seniori su pobedili favorizovani Niš na početku plej ofa, oba meča 3:0. U polufinalu koje počinje u četvrtak slede dueli sa Mladim Radnikom iz Požarevca.

Odbojkašice su napravile senzaciju pobedom u Obrenovcu nad TENT-om od 3:0 i večeras u Beogradu bilo koja pobeda takođe ih vodi u polufinale.

„Ako budemo nastavili sa ubedljivim igrama zašto se ne bismo nadali i plasmanu u finale. Najnoviji odlična rezultati u obe konkurencije i šansa da se dođe do trofeja, su doveli do toga da se veliki partizanovci, prijatelji kluba i društveno odgovorne firme, priključe crno-beloj porodici. Posle razgovora sa Aleksandrom Stankovićem, uspešnim privrednikom dogovorili smo da on prihvati ulogu predsednika Upravnog odbora, što će biti prvi korak ka stvaranju jakog Partizana na svim nivoima“, istakao je Tanasković u saopštenju kluba.

On je otkrio i planove za naredni period.

„Već postoje novi predlozi ka dostignuću željenih ciljeva a jedan od najvažnijih je izgradnja Partizanovog sportskog objekta, kojim će se stvoriti uslovi za napredak svih selekcija. Za to će nam uz prijatelje koji hoće da pomognu biti potrebna i pomoć države i lokalnih samouprava. Sport je i najbolji ambasador Srbije“, istakao je Tanasković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.