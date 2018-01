Tenis je postao brutalna industrija: Novak igrao u uslovima OPASNIM po život

Novak Đoković u drugom kolu Australijan opena pobedio je Gaela Monfisa, ali su u prvi plan nakon njihovog meča izbili veoma teški uslovi u kojima su teniseri igrali. U Melburnu je, naime, temperatura u hladu iznosila 39 stepeni, dok je na terenu bilo daleko toplije, te je u jednom trenutku izmerena temperatura od čak 69 ºC.

Kako prenosi beogradski mediji, upitan da li je tražio da se meč pomeri u neki kasniji, večernji termin, umesto što je počeo oko 15 sati po lokalnom vremenu, krenula je njegova lavina istine.

– Ne, nisam tražio. Bio sam u stilu ‘kad god i gde god odrede da igram, igraću“. Mislim, ako pričamo o pravilima, postoji to pravilo o vremenskom indeksu, toj kombinaciji temperature i vlage. Nisam baš siguran koliko je propisano da je dozvoljeno – rekao je Novak na početku konferencije, i nije se zaustavio na tome.

– Znate i sami, postoje dani kada treba da, kao supervizor turnira, prepoznate da li je potrebno da igračima date dodatnih nekoliko sati pre početka meča, dok se (vreme) ne smiri. Razumem da postoji faktor zvani prodate karte. Ako ne igrate, ljudi će biti nesrećni. Treba stvari gledati iz više uglova pre nego što se donese neka tako velika odluka. ‘Ali, znate’, mogli bi da kažu ljudi i dodaju ‘na ovom nivou vi treba da budete profeisonalni teniser koji je fizički spreman, početak je sezone, trebalo bi da ste se napornim treninzima spremili da izdržite ovakve uslove, da budete snažni’. Ali, mislim da postoji granica – rekao je Đoković.

– Mislim, svesni smo mi da smo deo industrije. Naš sport je postala industrija, kao i mnogi drugi globalni sportovi. Više je to biznis nego sport. Na momente mi se to baš i ne sviđa. Kao neko ko je počeo da igra tenis, ko ga još uvek igra, i to iz čiste strasti prema ovom sportu, mogu da kažem da smo svi mi blagosloveni što imamo velike finansijske kompenzacije za ono što radimo, što imamo sjajne živote. Naravno, veoma sam zahvalan na tome. A u isto vreme, ono što nam je svima najvažnije je naše zdravlje. I ono što dolazi posle igračke karijere, kada pređete 30. godinu, ili 35. Znate, postoji mnogo takvih tenisera koji pate. Oni fizički mogu da šetaju, trče, džogiraju, ali pate na drugi način, zdravstveni, fiziološki.. – naglasio je Đoković.

Novak je dodao i da smatra da je aktuelna dinamika teniskih događaja ponekad – preterana.

– Iz perspektive igrača, uvek imate osećaj da ste u žurbi. Uvek ste dužni da igrate na ‘obaveznim turnirima’. A uvek imate i taj veliki izazov da branite prošlogodišnje poene, jer oni na sve utiču. Uvek ste, iz nedelje u nedelju, deo dinamike našeg sporta koja je ponekad, kažem ponekad, preterana – izjavio je na konferenciji Novak, a prenose beogradski mediji.

Na kraju je organizatorima velikih turnira uputio apel da se stvari promene na bolje:

– Svakako, istvoremeno je to sve – naš izbor, da li želimo ili ne želimo da igramo. Dakle, ne bih da zvučim nezahvalno. Naprotiv, veoma sam zahvalan. Samo isto tako mislim da bi trebalo da postoji racionalan razgovor o, recimo, pravilima koja bi se primenjivala kada se radi o bezbednosti i dobrobiti aktera tenisa – zaključio je naš najbolji teniser.