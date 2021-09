Teniser diskvalifikovan na identičan način kao Đoković (video)

Tenis Sandgren, američki teniser, diskvalifikovan je sa čelendžera u Keriju na bizaran način.

Razlog je identičan onom zbog kog je i Đoković eliminisan sa US Opena 2020. Sandgren je lopticom pogodio sudiju.

So tonight I got hit in the nuts by a ball kid toss with a little too much mustard, slapped the wayward ball into the fence, which collided with a refs tushy as he was walking to the other side, resulting in a default.

How’s your evening going? 😂 pic.twitter.com/Tqe7lOkCLy

