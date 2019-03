Teniser se srušio usred meča, bespomoćno ležao u suzama (video)

Španski 19-godišnji teniser Nikola Kun srušio se za vreme meča protiv Miše Zvereva. Bile su to šokantne scene, Zverev je odmah došao do njega kako bi mu pružio pomoć.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp… Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2019