Teniserka Naomi Osaka: Tužno je da Novaka neki pamte na ovaj način

MELEBURN – Japanska teniserka Naomi Osaka izjavila je da njeno mišljenje u vezi sa slučajem Novaka Đokovića nije važno, ali da je cela sitaucija tužna.

„Iskreno, mislim da moje reči nisu važne, čak iako govorim ono što mislim. Videla sam l?ude koji stave sebe na jednu stranu, a druge kako biraju drugu. Jedno mišl?enje neće promeniti ništa, prouzrokovaće samo dalje kontroverze. Mislim da je ovo nesrećna situacija. On je sjajan igrač i pomalo je tužno da ga neki pamte na ovaj način. Ali isto tako mislim da to nije do nas igrača, nego na vladi Australije kako će odlučiti o svemu. Znam kako je biti u situaciji gde stalno pričaju o tebi, gde vidiš komentare drugih igrača. To nije baš najajlepši osećaj, ali pokušavate da ostanete pozitivni“, rekla je Osaka na konferenciji za medije u Melburnu.

AP Photo/Simon Baker

(Tanjug)

