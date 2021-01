Teniserka sa 15 prstiju redom „skida“ favorite (video)

Britanska teniserka Frančeska Džouns u kvalifikacijama za Australijan open napravila je veliki rezultat plasiravši se u glavni žreb, ali to nije razlog zbog kojeg je u prvom planu.

Dvadesetogodišnja Frančeska uspeva da pobeđuje uprkos tome što umesto 20 prstiju ima – 15.

Po četiri prsta na obe ruke, tri na levoj, a četiri na desnoj nozi… to, pak, nije zasmetalo Britanki da se plasira u glavni žreb Australijan opena.

Džouns je nedavno došla do renkinga karijere na 241. poziciji, ali samo sa tim uspehom nije zadovoljna.

„Ja to vidim samo kao da igram neku igru sa drugačijim špilom karata. Ali, to ne znači da sa tim kartama ne mogu da pobedim u toj igri“, rekla je Džouns za „Bi-Bi-Si“.

Iako su mnogi bili skeptični, ona je uspela da sa deset godina bude primljena na prestižnu tenisku akademiju u Barseloni.

„Kada vam neko sa osam, devet godina kažete da nešto ne možete, verovatno bi vam se slomilo srce. Ali, ja sam te komentare upila i želela tim osobama da dokažem da nisu u pravu“, prisetila se Frančeska.

After being told by doctors she wouldn't be able to play tennis, Francesca Jones made it her mission to prove them wrong ⭐️ ➡️ https://t.co/rw3Up2GzgR#MyCourt pic.twitter.com/LUcubLOcMt — ITF (@ITFTennis) January 21, 2020

Kako ističe, cilj joj je i da svima koji imaju nedostatke slične njenim pokaže da mogu da urade ono što žele ma šta im ko govorio.

Džouns u teretani najviše radi na svom balansu, s obzirom da njene noge uglavnom ne funkcionišu kao kod ostalih teniserki, a dosta vremena provodi radeći na tehnici.

Najveća snaga joj je, svakako – u glavi.

„Ja sam prošla kroz neke stvari koje ljudi u mojim godinama nisu, a verovatno ni neće. Mnogi bi rekli da je to hendikep, ali ja nisam saglasna: meni je to prednost“.

Frančeska je uvek morala da radi više kako bi bila na istom ili većem nivou nego drugi, pa joj je to pomoglo da stekne odlične radne navike i da stvori mentalitet nekoga ko nikada ne odustaje.

„Mislim da su pojedinci hteli da me ismeju, ali ja sam osoba koja to lako može da zanemari. Ako žele da me ponižavaju, neka probaju. To je njihov problem, ne moj“, iskrena je Džouns.

Britanka upravo na Australijan openu beleži prve krupne korake u karijeri, pa se nalazi na korak od glavnog žreba, što bi joj bio najveći uspeh.

For British tennis fans, Francesca Jones in her 6-1, 6-1 win today in ITF Guadeloupe future. Good aggression. @GBtennis #tennis #itf pic.twitter.com/PSeiRxocf9 — Gregory Howe (@greghowetennis) January 23, 2020

Ona ne samo da je u prvom kolu pobedila Rumunku Moniku Nikulesku, nekadašnju Top 30 igračicu, sa 6:3, 6:2, već je sjajnu igru prenela i u drugu rundu i izbacila još jednog favorita.

Hrvatica Jana Fet, nekada Top 100 teniserka, savladana je posle velike borbe u tri seta – 7:6, 2:6, 6:1.

Na kraju, u finalu kvalifikacija bila je bolja od Đia-Đing Lu u dva seta i takmičiće se na Otvorenom prvenstvu Australije koje je na programu od 8. do 21. februara.

