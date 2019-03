Teniska legenda: Novak je dominantniji od Federera (foto, video)

Sedmostruki grend slem šampion Mats Vilander uporedio je najbolje igračke forme prvog tenisera sveta Novaka Đokovića i rekordera po osvojenim turnirima iz velike četvorke Rodžera Federera.

– Kada je Novak na najvišem nivou i kada je fokusiran može da osvaja tri Slema godišnje. Učinio je to 2011. godine, zatim i 2015, pa do Rolan Garosa 2016. godine. Da postoji svetski rekord u tenisu, Đoković bi ga tada oborio, jer je poveđivao u svim aspektima i na svim podlogama. Tako čak ni Federer nije dominirao. Kada Novak pobeđuje, to deluje lako, efikasno, ne pravi neiznuđene greške i nemoguće ga je naterati da se povuče – rekao je Šveđanin.

