Teniski meč veka u Melburnu: Đoković i Nadal za istoriju

MELBURN – Teniski svet, ali i cela sportska planeta, sa nestrpljenjem očekuju finale Australijan opena između Novaka Đokovića i Rafela Nadala koje će bez dileme biti istorijsko.

Sa jedne strane Đoković želi rekordnu sedmu titulu u Melburnu i ukupo 15. gren slem, koji bi mu dao dodatni vetar u leđa u „poteri“ za Rodžerom Federerom i njegovih 20, a sa druge preporođeni Nadal, bez izgubljenog seta do finala, sa ciljem da osvoji 18. gren slem.

Najveće tenisko rivalstvo u istoriji dobija 53. čin, od kojih se svakako najduže pamti finale Melburna iz 2012, kada je Đoković slavio posle skoro šest sati veličanstvene borbe.

„Nadal je igrao neverovatno do finala, ije izgubio ni set, a nisam ni ja bio loš u poslednjih nekoliko mečeva. Finale dolazi u pravom trenutku za obojicu. Siguran sam da će biti dobar meč i verujem da će ljudi uživati“ izjavio je Đoković.

Slično razmišlja i Nadal.

„Kroz karijeru smo gurali jedan drugog do samog limita. Sre han sam što imam takav rivalitet i ono što će se dogoditi sutra biće još jedna epizoda“, istakao je Nadal, koji bi u slučaju da osvoji titulu postao prvi u istoriji sa najmanje dve titule na svakom gren slemu.

Finale je na programu sutra od 9.30 sati, a Đoković vodi u međusobnom skoru 27:25.

Takođe, srpski as dobio je poslednji duel, u polufinalu Vimbldona prošle godine posle dva dana igre i pet setova borbe.

