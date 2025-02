Terzić: Ispunili smo sve strateške ciljeve razvoja kluba

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je danas da su u prethodnom periodu ispunjeni strateški ciljevi postavljeni od Skupštine kluba, a to su sportski rezultati, finansijska stabilnost, jačanje omladinske škole i razvoj infrastrukture.

„Svesni smo velikih očekivanja ‘zvezdaške javnosti’ i toga da minuli rad u Crvenoj zvezdi – ne postoji. Uostalom, sami smo podigli tu letvicu očekivanja i navikli crveno-belu armiju na pobede, titule i stalne uspehe. U skladu s tim, uvek želimo da svaka sledeća sezona bude bolja od prethodne. Ne postoji odmor kada se pravi velika evropska Crvena zvezda“, rekao je Terzić na osmoj sednici Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda, preneo je klupski sajt.

Terzić je podsetio na rezultate koje je Zvezda ostvarila u ovoj i prethodnoj sezoni, posebno istakavši osvajanje „duple krune“ i rekordnih šest bodova u Ligi šampiona.

„Možemo reći da smo praktično već obezbedili titulu u ovoj sezoni, 36. ukupno. Uradićemo sve što je potrebno da i u narednu sezonu uđemo još bolji i organizovaniji i da ponovimo i nadmašimo do sada ostvarene rezultate. Kada pogledamo prethodnu deceniju, moramo da budemo izuzetno zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Ako uračunamo i ovu tekuću sezonu, ovo će nam biti deveta šampionska titula, a osma u nizu“, rekao je on i dodao da se nada petoj uzastopnoj „duploj kruni“.

„O tome koliko smo uspešni, govori činjenica da rušimo sopstvene rekorde, što je odlika istinskih šampiona. Postali smo redovni učesnici u evropskim takmičenjima, imamo ukupno osam grupnih faza UEFA takmicenja – četiri Lige šampiona, četiri Lige Evrope“, istakao je on.

Terzić se osvrnuo i na jun 2014. godine, kada je Zvezda bila 205. na listi Evropske fudbalske unije (Uefa).

„Danas sa ponosom možemo reći da smo konstantno među 50 najboljih klubova Evrope. Sada, u februaru 2025. godine, Crvena zvezda je apsolutno dominantna kada je reč o Srbiji, dok smo u Evropi veoma konkurentni sa osmogodišnjim kontinuitetom. Želimo da u naredne četiri godine osvojimo četiri nove šampionske titule i prišijemo četvrtu zvezdicu na grb našeg kluba čime može da se pohvali mali broj klubova u Evropi“, rekao je on.

Generalni direktor crveno-belih dodao je da je klub 2024. godinu završio u finansijskom plusu od preko sedam miliona evra, sa ukupnim prihodom od 96 miliona evra.

„U ovoj tekućoj 2025. godini za nepuna dva meseca već smo ostvarili prihod od 23 miliona evra, koji se najvećim delom odnosi na transfere igrača. Finansijski podaci za prethodnih 11 godina su vrlo jasni i precizni: Imali smo 444 miliona evra prihoda. Od toga 362 miliona evra su prihodi iz inostranstva, što čini 82 odsto od našeg ukupnog prihoda. Naše poslovanje je potpuno transparentno. Za ovih nepunih 11 godina imali smo samo jedno javno preduzeće kao sponzora i to je Telekom sa 16 miliona evra“, kazao je on.

Prema rečima Terzića, Zvezda je u poslednjih 11 godina od države dobila 17 miliona evra, u obliku direktne donacije.

„To u strukturi naših prihoda iznosi oko četiri odsto. Za isti period smo u budžet Republike Srbije na ime poreza uplatili 56 miliona evra. Prosečan godišnji prihod našeg kluba za period od deset i po godina iznosi 42 miliona evra godišnje. Finansijski pokazatelji bi danas bili i bolji da nismo pretrpeli finansijski minus u rasponu od 25-30 miliona evra zbog epidemije korona virusa. Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem“, istakao je on.

Terzić je rekao da su dve najveće vrednosti kluba koeficijent na Uefa rang listi i igrači čija je tržišna vrednost procenjena na 71 milon evra.

„Treba imati u vidu i mnogo mladih igrača koji su već u prvom timu, a njihova evaluacija nije još uvek vrednovana na pravi način. U ovoj godini očekujemo ukupan prihod od 70 do 100 miliona evra. Najveći udeo u strukturi našeg prihoda dolazi od UEFA bonusa i transfera igrača (70 odsto). To je možda i naš najveći problem, jer nam nedostaju fiksni stabilni prihodi. Na žalost, zbog ambijenta i tržista u kome egzistiramo i radimo, to se teško može promeniti“, dodao je on.

On je istakao i potvrdu finansijske stabilnosti kluba od strane nezavisnih revizora.

„Cilj je da i u narednim godinama prihodujemo između 70 do 100 miliona evra godišnje. Uhvatili smo zamajac i ovaj napredak Crvene zvezde više niko ne može da zaustavi“, rekao je on.

Terzić je kazao da je u omladinsku školu uloženo 32 miliona evra, a da je od prodaje igrača ostvaren prihod od 69 miliona evra.

„Broj reprezentativaca koje imamo u mlađim selekcijama jasno pokazuje koliko dominiramo. Kompletno smo obnovili infrastrukturu za Omladinsku školu i zavšili kompletno novi Centar naše Omladinske škole. Oformili smo B tim i elitnu grupu, gde naših dvadesetak najtalentovanijih dečaka treniraju i žive pod posebnim tretmanom. Cilj naše Omladinske škole je produkcija i afirmacija mladih igrača uz dalje povećanje prihoda od njihovih transfera od kojih očekujemo svake godine prihod od minimum 15 miliona evra“, ocenio je on.

Generalni direktor Zvezde rekao je i da je u poslednjih 10 godina uloženo 12 miliona evra u infrastrukturu, istakavši kompletnu obnovu stadionske infrastrukture i celokupnog trening centra prvog tima i omladinske škole.

„Izgrađena je nova moderna zgrada za trening prvog tima i Mediko blok, a uz to su naši prvotimci dobili i dva nova terena. Letos smo završili dva najmodernija terena za našu Omladinsku školu sa pratećim sadržajima. I ono što je jako važno da se naglasi, sve ove radove na infrastrukturi smo finansirali iz našeg tekućeg poslovanja bez dodatnog zaduživanja“, rekao je on.

Terzić se zahvalio svim zaposlenima u klubu na uspešnih 11 godina saradnje.

„Na kraju, hoću da se zahvalim svim našim zaposlenima, a posebno svojim najbližim saradnicima na uspešnoj saradnji i iskrenoj podršci tokom ovih nepunih 11 godina uz čvrsto obećanje da će Crvena zvezda nastaviti da pobeđuje, osvaja titule i generalno raste kao klub. Još jednom, veliko hvala!“, zaključio je Terzić.

Fudbaleri Zvezde posle 23 odigrane utakmice vode na tabeli Super lige Srbije sa 67 bodova, dok drugoplasirani Partizan ima 21 bod manje.

Zvezda danas od 16.00 na stadionu „Rajko Mitić“ dočekuje Partizan, u 175. „večitom“ derbiju.

(Beta)

