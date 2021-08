Terzić: Nismo bili ni blizu nijedan set, nešto je falilo

TOKIO – Selektor odbojakšice Srbije Zoran Terzić izajavio je da njegovom timu nešto nedostajalo u polufinalnom meču protiv SAD na Olimpijskim igrama U Tokiju.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasirala u olimpijsko finale, pošto je danas u polufinalu izgubila od Sjedinjenih Američkih Država 3:0 (25:19, 25:15, 25:23).

„Nismo bili ni blizu nijedan set, bez obzira da li se završava na 23 ili 16. Vidljivo je bilo na terenu, kao mi protiv Italije, da se oni za sve pitaju, da vode igru, da mogu da nas pobede kad hoće. Nešto je nedostajalo danas, šta je to bilo… Neka energija, kao da se čeka sledeća utakmica… Ne znam, nisam ni ja pametan da vidim šta je tu bilo, šta je nedostajalo… Videlo se to i po tome kako serviramo, kako igramo odbranu… To su stvari koje se u sportu dešavaju, ne može uvek da se pobeđuje, da se igra dobro. Dešava se kiks, kad je već kiks bolje nek je od Amerike, koja je verovatno prvi favorti za osvajanje olimpijskog zlata“, rekao je Trezic srpskim izveštačima u Tokiju.

Terzcih veruje da će se njegova ekipa podići posle poraza i da će meč za bronzu odigrati na pravi način.

„To su devojke koje iza sebe imaju mnogo takmičenja, utakmica ovog tipa. Na našu sreću, dobijale su. Nisu ih gube, ali bilo je poraza. Sigurno da su im je teško padalo, ali sigurno da su one kao sportisti i ličnosti na jednom ekstra visokom nivou i da mogu da se vrate za dva dana i da odigraju pravu utakmicu, poslednju utakmicu na turniru na pravi način. Ja sam u to ubeđen i mislim da neće biti problema“, zaključio je Terzić.

