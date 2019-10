Terziću zabranjen ulaz u Crnu Goru

BEOGRAD – Crnogorske vlasti zabranile su generalnom direktoru FK Crvena zvezda Zvezdanu Terziću ulazak u tu državu zbog navodnog odvraćanja fudbalera Mirka Ivanića i Filipa Stojkovića da igraju za selekciju Crne Gore protiv tzv. Kosova.

Terzić je poručio da je predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević, bivši as Crvene zvezde, tražio od državnih organa da mu zabrane ulazak u zemlju.

„Kada su početkom juna, uoči odigravanja utakmice Crna Gora – tzv. Kosovo, dva igrača Crvene zvezde odbila da stanu mirno pred zastavom i himnom nepriznate države Kosovo, Dejan Savićević je javno optužio mene da sam ih na to nagovorio. Danas nije ni važno koliko u tome ima istine. Tada je do mene došla informacija da je Savićević tražio od najviših organa Republike Crne Gore da mi se zbog toga zabrani ulazak u Crnu Goru. Do danas sam mislio da je to šala, ali evo, uverio sam se da je istina“, rekao je Terzić u izjavi dostavljenoj medijima.

On je dodao da su mu danas, na aerodromu u Tivtu, pripadnici granične policije ljubazno saopštili da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru.

„Zahvalio sam im se i prvim sledećim letom se vratio u Beograd. Nisam to očekivao od Crne Gore. Crne Gore uz koju smo odrastali, Crne Gore na koju smo bili ponosni. Ono juče od Albanaca je bilo očekivano, ali ovo danas od Crnogoraca je nešto na šta nemam razuman odgovor“, zaključio je on.

U junu su Ivanić i Stojković, zajedno sa tadašnjim selektorom Crne Gore, a danas Srbije, Ljubišom Tumbakovićem odbili da budu akteri meča protiv kosovske selekcije u Podgorici.

Ostaje, međutim, nejasno kako nagovaranje nekoga da ne odigra fudbalsku utakmicu može da bude okvalifikovano kao krivično delo ili ugrožavanje bezbednosti, ustavnog poretka ili bilo čega drugog što bi moglo da predstavlja osnov za zabranu ulaska u neku zemlju, pa i Crnu Goru.

