Jonas Bjorkman je jedan od onih iz one žilave generacije koja je još pružala otpor nadolazećem padu, prenosi B92.net. Bio je četvrti teniser sveta u singlu, broj jedan u dublu. Osvojio je sa raznim partnerima čak devet Grend slem trofeja i to ga čini posebnim.

“Očekujem da Dominik počne meč jako, da pokuša da bude agresivan. Takav i mora da bude, jer neće biti lako probiti Novaka. Đoković u poslednje dve-tri nedelje igra izvanredno, iako je Dominik trenutno čovek koji možda može da ga pobedi svojom snagom, mislim da se to sada neće dogoditi”, kaže Jonas.

Taktika je nešto što je od možda i presudne važnosti. Pitanje za Šveđanina je bilo koji bi bio najbolji pristup za Đokovića, a koji za Tima.

“Novak je verovatno najkompletniji teniser na svetu, nema slabosti. Popravio je i servis, drugi servis mu je ne samo konstantan, nego i mnogo jači, što znači da time stavlja još veći pritisak na protivnike u njihovim servis gemovima. Teško mi je da zamislim da neko sada može da pobedi Novaka”.

“Dominik ima oružja za tako nešto, udara ekstremno jako, ali to je tanka granica, taj balans i može da dođe do neiznuđenih grešaka. Videli smo to protiv Zvereva, kada Tim igra dobro, onda je to neverovatno. Ali ako malo preforsira, desi se da promašuje tri-četiri gema, a to se ne sme protiv Novaka koji je vrlo konstantan u meču”.

Tim je dobio poslednji duel, na ATP tur finalu u Londonu. I Bjorkman smatra da mu to može biti od pomoći.

“Naravno da će mu pomoći, zna šta je potrebno da uradi, ali zna i da je sada drugačije jer se igra na tri dobijena seta. Novak je prilično lako došao do finala, biće veoma svež. Znam da je fizički Dominik spreman jednako kao Novak, tu može da mu parira, ali ne znam može li konstantnošću. Ta pobeda sigurno će mu pomoći da lakše počne meč”, smatra Bjorkman.

Evo šta će po njemu odlučiti pobednika ovog finala.

“Moramo da gledamo nivo Dominikove igre. On će verovatno morati da odigra meč karijere ukoliko želi da sada pobedi Novaka. Đoković igra izuzetno dobro, teren mu savršeno odgovara, to je vrlo bitno”, zaključio je Bjorkman.