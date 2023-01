Tijana Bogdanović: Ponosna na kontinuitet osvajanja medalja, cilj OI u Parizu

BEOGRAD – Srpska reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović izjavila je danas da je ponosna na kontinuitet osvajanja medalja i dodala da joj je cilj plasman na Olimpijske igre, koje će biti održane naredne godine u Parizu.

Bogdanovićeva je u karijeri osvojila po dve medalje na OI, EP i SP.

„Ponosna sam na kontinuitet osvajanja medalja, koji traje već deset godina. Svake godine sam se vratila sa nekim odličjem. U Riju sam bila najmlađa učesnica i činilo mi se da od mene niko ništa i ne očekuje i da je uspeh sve što osvojim. Na nedavnom SP u Meksiku sam bila najstarija posle Mahdija, sve ostalo su bila mlada, nova lica“, rekla je Bogdanovićeva, preneo je TK Galeb.

Ona je podsetila da je SP u Meksiku bilo naporno, ali je dodala da je uspela da osvoji bronzanu medalju. Srpska reprezentativka već misli na naredne OI.

„Pariz je nešto o čemu razmišljam, želja mi je i cilj da odem tamo i uspešno završim takmičarsku karijeru. Sabirali smo bodove ovih dana, trenutno sam peta i to je dovoljno za normu, ali ima još godinu dana, puno se bodova vrti, može da se dođe u prvih pet, ali i da se ispadne. Prerano je da se razmišlja o tome, ali Pariz jeste i cilj i želja“, navela je Bogdanovićeva.

Ona smatra da je tekvondo pravi izbor za decu.

„Ovaj sport mi je doneo puno iskustva, mi mnogo putujemo, obišla sam zaista pola sveta, stekla mnogo prijatelja, pre svega u klubu, ali i iz inostranstva. U klubu vlada porodična atmosfera, to je zaista moja druga kuća, osećam se sigurno. Sigurna sam da deca koja dođu mogu lepo da se razviju, i motoriku, ali i psihički i fizički da rastu kako treba, uživaju na treningu“, dodala je srpska šampionka.

Bogdanovićeva već deceniju uspešno radi sa trenerom Draganom Jovićem.

„Jović me jako dobro poznaje, zna kada je potrebno da me probudi, šta da mi kaže kada sam loše da bi se nešto promenilo. Dobro se nosim sa padovima, deset godina sam u profesionalnom sportu, ukupno 20 u sportu i naučila sam za to vreme i da pobeđujem i da gubim. Pobede me ispunjavaju, ali i sa porazima znam da se nosim. Kroz sport se nauči kako je u životu, ima nepravde, ima padova, ali ima i uspeha i uspona, navikla sam na sve to“, zaključila je Bogdanovićeva, koja trenutno studira psihologiju.

(Tanjug)

