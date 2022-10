Tim: Nadal mi je inspiracija da se vratim na vrhunski nivo

HIHON – Austrijski teniser Dominik Tim izjavio je danas da mu je Španac Rafael Nadal inspiracija da se vrati na vrhunski nivo posle povreda.

„On je verovatno najbolji model za to kako se vraća na teren posle povrede. Nije to uradio samo jednom, već četiri ili pet puta i to posle pauza od po sest meseci i više. I njegova forma posle toga je uvek bila zadivljujuća. Tako da mi je on velika inspiracija“, izjavio je Tim za Jurosport.

Austrijanac je odsustvovao devet meseci zbog povrede ručnog zgloba, na teren se vratio krajem marta ove godine, a poručio je da nijednog trenutka nije pomislio na povlačenje.

„Nisam pomišljao na povlačenje, i dalje sam mlad, imam 29 godina i želim još mnogo toga da postignem. Mislim da je ispred mene još nekoliko dobrih godina. Tako da ne želim da mislim o povlačenju“, poručio je Tim i dodao da mu je cilj da sezonu završi među 100 igrača na ATP listi:

„Želim da sezonu završim u top 100. Bilo bi fantastično da uspem u tome. Pomoći će mi turnir u Hihonu, koncentrisan sam na igru. Imam još prilike da uzmem dosta poena, potrebne su mi dobre igre i pobede da ostvarim plan. Zato sam nastavio sa napornim radom i srećan sam zbog toga kako samo počeo turnir. Nadam se da ću tako nastaviti“.

Dominik Tim je osvojio 17 titula u karijeri, uključujući i US open 2020. godine. Najbolji plasman na ATP listi imao je u martu 2020. godine kada je bio treći teniser planete.

Austrijanac će kasnije večeras igrati u drugom kolu turnira u Hihonu protiv Markosa Girona iz SAD.

(Tanjug)

