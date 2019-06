Tomić: Finale ne može na toliko poena, potrebna je odbrana

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić, posle pobede svog tima u prvom finalnom meču plej-ofa Superlige protiv Partizana sa 98:94, nije bio zadovoljan igrom u odbrani.

„Iz ugla posmatrača mislim da je ovo bila korektna utakmica, u korektnim uslovima. Ipak, ja je vodim, a ne gledam, pa bih više voleo da smo odigrali mnogo bolje i čvršće u odbrani. Voleo bih da smo smanjili taj Partizanov šut za tri poena od 61 odsto“, rekao je Tomić sinoć na konferenciji za medije.

Trener crveno-belih rekao je i da je prvi meč finala uvek najteži i dodao da finala ne mogu da se igraju na više od 90 poena.

„Imali smo pritisak, odigrali smo napadački kvalitetno. Pogodili smo i šut za tri poena i neki kontranapad, ali finala ne mogu da idu na 95 i 98 poena. To sam rekao igračima. U finalima moramo da odigramo odbranu i ne možemo da damo Partizanu da postigne 94 poena. Jedan deo je dobra napadački odigrana utakmica, ali je odbrana bila veoma slaba“, rekao je on.

Tomić je izneo nekoliko zamerki na račun svog tima, koji je, kako kaže, kontrolisao meč 39 minuta.

„Kad igraš finale protiv Partizana nije dovoljno odigrati samo fizički, već bi trebalo biti i koncentrisan. Partizan je dao dosta poena na izgubljene lopte, skok u napadu, šut za tri poena u kontri, a pogotovo 26 poena Partizana u kontri. To je mnogo…Čestitam svojim igračima, hvala publici što su došli, ali moramo u sredu da odigramo mnogo bolje da bismo pobedili Partizan“, rekao je Tomić.

On navodi da je cela utakmica bila na 10, 11 razlike.

„Nismo mogli da se „odlepimo“. Na toj razlici moraš da odigraš mnogo bolju odbranu da bi se „odlepio“ i otišao na veću razliku. Dajemo, primamo…To je kocka, a ne košarka“, naveo je trener crveno-belih.

Tomić je istakao i da će sledeći meč biti teži rivalu.

„Mislim da će biti lakša utakmica za nas nego za Partizan. Pritisak je na njima, a mi moramo da odigramo mnogo pametnije da bismo pobedili“, kazao je on.

Pitanje za tener crveno-belih bilo je kako komentariše suđenje, pošto je pre njega Andrea Trinkijeri imao niz zamerki na rad arbitara.

„Cele godine nisam pominjao sudije, ni u ABA, ni u našoj ligi i ne bih ni u ovom trenutku. Ne želim ništa da pričam. Nisam komentarisao i zadržaću to do kraja sezone. Ako oni imaju neke komentare u vezi suđenja, to je njihov problem“, rekao je Tomić.

„Ne znam šta je govorio Trinkijeri…. Ne bih ništa o tome, utakmica je prošla u korektnim uslovima što sam ja video. Ako ima problema sa suđenjem i atmosferom, sećate se kad smo igrali sa Partizanom na njihovom terenu. Da li se sećate konferencije i kakav je bio moj sako, ali nisam se žalio. Tako da ne bih želeo da komentarišem. Trebalo bi da igramo košarku. Naš posao je profesionalni posao trenera, igrača, tako da ne želim da uopšte ulazim u tu raspravu“, zaključio je Tomić.

(Tanjug)