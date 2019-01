Tomić: Gostovanje u Malagi izazov, imamo kvalitet za pobedu

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je danas da je gostovanje Unikahi u Evrokupu veliki izazov, ali da veruje u kvalitet svog tima.

„Očekuje nas veliki protivnik, jedan od favorita za osvajanje Evrokupa i to na njihovom terenu. Znamo kakva je atmosfera, ono što moramo da uradimo je da iskontrolišemo utakmicu, njen ritam, da ne dozvoljavamo kontranapade.. Ako to budemo sproveli, imamo velike šanse da dobijemo utakmicu. Unikaha je evroligaška ekipa sa iskusnim igračima, znaju da igraju te utakmice, a mi smo sa kao tim jaki i možemo da odgovorimo na to iskustvo“, rekao je Tomić za klupski sajt.

Košarkaš Marko Kešelj kaže da je pritisak na Unikahi.

„Igrali smo dosta oko Nove godine, ritam je jak, ali najvažnije da smo svi zdravi i spremićemo se za ovu utakmicu. Nama je jedan brejk važan, negde moramo da ga tražimo ako želimo da prođemo dalje. Ne bojimo se nikoga“, ističe Kešeljh.

Kapiten Branko Lazić podseća da je tim iz Malage jedan od favorita za osvajanje Evrokupa.

„Biće teško, ali u dobrom smo ritmu i formi, i idemo sa nadom da dobrom energijom dođemo do brejka. Unikaha ima kvalitet, puno iskusnih igrača, deluju dobro kao tim. Nisu gubili u Evropi do sada na svom terenu, videćemo kako će sada biti, ali moramo da odigramo dobro kao tim, sa dosta koncentracije“, zaključio je Lazić.

Utamica 2. kola Top16 faze Evrokupa Unikaha – Crvena zvezda igra se sutra od 20.45 u Malagi.

(Tanjug)