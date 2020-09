Toni Nadal stao u odbranu Novaka Đokovića

Stric i mentor Rafaela Nada, Toni Nadal, stao je u odbranu Novaka Đokovića, nakon incidenta zbog kojeg je srpski teniser diskvalifikovan sa US Opena, prenose sportski mediji.

Đoković je pogodio linijsku sutkinju loptom u vrat.

– Nije imao nameru da bilo koga udari. Postoji propis koji kaže da ukoliko udarite sudiju posledica je eliminacija. I to je to, a dodatni je problem to što je pogođena jabučica – rekao je Nadal.

Iako je Đoković ostao bez šanse da osvoji Grend slem, a ova situacija može da se odrazi i u budućnosti, Nadal smatra da sve ovo nije dobro za tenis.

– Svi oni koji su ostali u takmičenju dožive olakšanje kada glavni favorit ispadne. Ali, realnost je bolna situacija za njega i to nije dobro za tenis. Biti diskvalifikovan kao prvi reket sveta je udarac. Ima, međutim, vremena do Rolan Garosa i verujem da će se do tada oporaviti – kazao je Nadal.

