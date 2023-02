Trener Arsenala umesto izvinjenja želi da se ekipi vrate dva boda

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da će biti zadovoljan samo ako se njegovoj ekipi vrate dva boda bez kojih je ostala zbog greške koju je napravio VAR sistem tokom utakmice protiv Brentforda u Premijer ligi.

Arsenal je u subotu odigrao nerešeno 1:1 protiv Brentforda, a sudije su pogrešile pošto je na početku akcije uoči izjednačujućeg gola Brentforda koji je postigao Ajvan Toni, bio ofsajd.

Udruženje profesionalnih fudbalskih sudija saopštilo je da je VAR sudija Li Mejson „zaboravio“ da nacrta linije na ekranu, koje bi pokazale da je Kristijan Norgard bio u ofsajdu pre nego što je asistirao Toniju kod izjednačujućeg gola.

Udruženje se izvinilo i navelo da je u pitanju bila „ljudska greška“.

„To nije ljudska greška, to je nerazumevanje svog posla. Izvinite, to je neprihvatljivo. To je koštalo Arsenal dva boda koja nam neće vratiti, pa te bodove moramo da tražimo u nekoj drugoj utakmici u ligi“, rekao je Arteta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Posle analize svih dokaza, utakmicu smo završili uz veliki bes i razočaranje. Prihvatamo izvinjenje i objašnjenja, Udruženje je bilo otvoreno. Naše fudbalske kolege pokazale su saosećanje, a ja ću biti zadovljan samo ako mi vrate dva boda, što se neće dogoditi“, dodao je trener londonske ekipe.

Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa 51 bodom i ima tri boda više i utakmicu manje od drugoplasiranog Mančester sitija.

„Udruženje je bilo iskreno, otvoreno i iskreno su se izvinili, objašnjenje je bilo zaista dobro, ali to ne menja činjenicu da imamo dva boda manje nego što bi trebalo da imamo“, rekao je Arteta.

(Beta)

