Trener Brentforda zadovoljan doprinosom Eriksena

Trener Brentforda Tomas Frank rekao je da će fudbaler Kristijan Eriksen doneti ekipi „dodatnu magiju“ koja joj je potrebna.

Eriksen je bio starter u današnjoj utakmici i pobedi Brentforda protiv Noriča (3:1), prvi put otkako je 12. juna prošle godine doživeo srčani udar igrajući za reprezentaciju Danske protiv Finske na Evropskom prvenstvu.

Eriksen, koji ima ugradjen defibrilator, potpisao je šestomesečni ugovor sa Brenfordom, a prvu zvaničnu utakmicu od operacije odigrao je prošlog vikenda protiv Njukasla (0:2).

Sva tri gola za Brenford postigao je Ajven Touni, a Eriksen je prema statistici bio jedan od najboljih u ekipi.

„Znali smo da na pravi način moramo da izgradimo pravu stvar, biće potrebno još nekoliko utakmica pre nego što dostigne vrhunske standarde koje može da pruži. Morate izaći svih 90 minuta i osećati se umorno. Vidite da on ima dodatnu magiju koja će nam bez sumnje pomoći“, rekao je Frank za Skaj.

Brentford je danas prekinuo niz od devet utakmica bez pobede u svim takmičenjima.

Eriksen je tokom utakmice imao 67 dodira sa loptom, pokušao je 46 dodavanja od kojih je 38 bilo uspešno, najviše od bilo kog saigrača.

„Od njega možemo da očekujemo i više, što je pozitivno. Sposobnost koju nam donosi je veliki plus“, dodao je trener.

Eriksen je rekao da mu je drago što je odigrao 90 minuta utakmice.

„Prošlo je dugo vremena, ali prošlo je veoma dobro. Tomas me je jutros pitao da li mogu da igram 90 minuta i rekao sam da to nije problem. Svakim danom je sve lakše, a igranje celih utakmica očigledno pomaže. Ja sam pre svega želeo da se vratim u punu kondiciju i mogućnost da ponovo igram fudbal na vrhunskom nivou. Videćemo gde će me to odvesti“, naveo je on.

„Ovde sam da pomognem Brentfordu da ostane u ligi i da vratim moju fudbalsku karijeru. Ne bih rekao da je ovo novo poglavlje – to je samo moj život koji se nastavlja. Hvala ljudima oko mene i porodici koja me podržava, drago mi je što sam ovde“, dodao je Eriksen.

(Beta)

