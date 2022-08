Trener Fiorentine: Jović mora da se žrtvuje i pomogne timu

FIRENCA – Trener fudbalera Fiorentine Vićenco Italijano izjavio je da će klub iz Firence pokušati da reaktivira srpskog reprezentativca Luku Jovića, prenose italijanski mediji.

Fiorentina je u prva tri meča nove sezone u Seriji A postigla tri gola, a sinoć je klub iz Firence odigrao bez golova na Napolijem.

Jović je u Fiorentinu stigao kao veliko pojačanje iz Reala, a na četiri zvanična meča za „ljubičaste“ postigao je samo jedan gol.

„Jovića treba reaktivirati u svim fudbalskim segmentima, od fizičke kondicije do mentaliteta. On mora da shvati da više ne igra u timu sa igračima svetske klase, već je u Fiorentini, a to znači da mora da se žrtvuje“, rekao je Jović, prenosi „Fudbal Italija“.

On je istakao da srpski napadač mora da pomogne timu.

„Na treningu možete da vidite naznake kvaliteta koji ima, ali na kraju je i na njemu da to pokaže. Moramo da povećamo njegovo samopouzdanje, da mu damo neke šanse da ubaci u mrežu, jer mu je potreban taj prekidač. Uveren sam da ćemo tek videti sjajne stvari od Jovića“, zaključio je Italijano.

(Tanjug)

