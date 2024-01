Trener Jirgen Klop na kraju sezone napušta Liverpul

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop objavio je danas da će napustiti klub na kraju sezone pošto mu, kako je rekao, ponestaje energije.

U video snimku koji je klub objavio, Klop je rekao da razume šok zbog ove odluke, ali da može da je objasni.

„Volim apsolutno sve u vezi ovog kluba, volim sve u vezi sa gradom, volim sve u vezi sa našim navijačima, volim tim, volim osoblje. Ali to što i dalje donosim ovu odluku vam pokazuje da sam ubeđen da je to odluka koju moram da donesem. Radi se o tome, kako da ovo kažem, da mi ponestaje energije. Sada nemam problem, već duže sam znao da ću to morati da objavim u nekom trenutku, ali sada sam sasvim dobro. Znam da ne mogu da radim posao, iznova i iznova i iznova“, rekao je Klop.

„Posle svih godina koje smo proveli zajedno, posle svog vremena koje smo proveli zajedno i posle svih stvari kroz koje smo zajedno prošli, raslo je poštovanje prema vama, rasla je ljubav prema vama i najmanje što vam dugujem je istina – a to je istina“, naveo je nemački trener.

Klop je dodao da je u novembru obavestio upravu kluba o svojoj odluci.

On je preuzeo ekipu 2015. godine i osvojio Premijer ligu u sezoni 2019/2020, Ligu šampiona 2018/2019, zatim FA kup, Liga kup, Komjuniti Šild, Svetsko klupsko prvenstvo i Super kup Evrope.

Liverpul je saopštio da će uz Klopa klub na kraju sezone napustiti i njegovi pomoćnici.

Klop je predvodio Liverpul u 466 utakmica, ostvario je 283 pobede, pretrpeo 78 poraza i imao 105 remija.

(Beta)

