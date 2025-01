Trener Makabija Kataš: Odigrali smo jako loše

Trener košarkaša Makabija iz Tel Aviva Oded Kataš izjavio je večeras da je njegova ekipa odigrala jako lošu utakmicu protiv Partizana.

„Večeras je bilo teško veče za nas, jako loša utakmica i nastup, od početka, 19 puta smo izgubili loptu, otpočetka su nam poremetili stil igre, nismo mogli da stvorimo ritam, izgubili smo našu tečnost. Postigli su dosta lakih poena. Nismo mogli da predvidimo da će se ovo desiti. Nema izgovora, moramo da se osvrnemo da vidimo šta je pošlo loše po nas. Kontrolisali su utakmici otpočetka“, izjavio je Kataš na konferenciji za novinare.

Makabi je na gostujućem terenu u Beogradu izgubio od Partizana 75:98, u 19. kolu Evrolige.

„Džejlen (Hord) nije trenirao poslednjih nekoliko dana, bio je bolestan, imao je jak grip. Dobar je igrač, nije Supermen, loša utakmica može da se desi. Znači nam dosta, nije bio u ritmu večeras. Igramo bez Rivera, otišao je Gabrijel, došao je Trevijon, koji se još navikava na našu igru“, rekao je Kataš.

Makabi ima pet pobeda i 14 poraza, dok Partizan ima skor 9/10.

„Možemo da nalazimo izgovore, pogotovo u našoj situaciji. Ali ne možemo za ovaj način igre od večeras da nalazimo izgovore, ovo je bilo jako loše. Ali to je naš izazov, da reagujemo, to moramo da uradimo, to je naš posao. Moramo da igramo bolje. Prethodne dve sezone smo prošli kroz dosta izazova, mislim da smo večeras bili posebno loši. Moramo da učimo iz toga i da nastavimo da se borimo, duga je sezona“, dodao je on.

Makabi će u narednom kolu igrati kao domaćin u Beogradu protiv Olimpije iz Milana, dok će Partizan igrati u Atini protiv Panatinaikosa.

„Želimo da se takmičimo u Evorligi, nastavićemo da se borimo. Nikad nećemo odustati, nastavićemo da se borimo i videćemo šta će se desiti. Počeli smo utakmicu jako loše, izgubili smo samopouzdanje. Moramo da se postaramo za to da se ovakav manjak energije i mentaliteta ne ponovi“, zaključio je Kataš.

(Beta)

