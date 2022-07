Trener Partizana: Spremni smo za prvu utakmicu u Humskoj

Trener fudbalera Partizana Ilija Stolica rekao je danas da je TSC kvalitetan protivnik, ali da će njegova ekipa biti spremna za predstojeću prvenstvu utakmicu u kojoj želi da se dobro pokaže, pošto je prva ove sezone na stadionu u Humskoj.

„Treće kolo, a već drugi derbi za nas. Očekuje nas izuzetno kvalitetan protivnik, jedan od najbolje organizovanih klubova u Super ligi, sa evropskim ambicijama. Ono što je najvažnije je da je ovo nama prva utakmica na našem terenu, srećni smo što se posle dva gostovanja vraćamo svojoj kući. Želimo da pozovemo navijače da nas podrže, da vide novi tim, u novoj opremi i nekoliko igrača koji će prvi put zakoračiti na naš teren“, rekao je Stolica na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 21 čas na svom terenu protiv TSC-a, utakmicu trećeg kola Super lige Srbije.

„Izuzetno je važna podrška, da postoji razumevanje i strpljenje za proces koji prolazimo. Svi bismo želeli da to bude brže, instant, ali neki procesi u životu i fudbalu ne idu tako jednostavno. Važna je maksimalna podrška svih 90 minuta, a posle toga da budemo ispraćeni aplauzom ili kritikom, ali tokom utakmice ove momke treba ohrabriti da ostvare ono što svi želimo, a to je pobeda“, naveo je Stolica.

On je ponovio da je ekipa u procesu formiranja i uigravanja.

„Otišlo je desetak igrača, nekoliko je došlo, novi trener, novi stil igre. Do pre dve nedelje nismo imali dovoljan broj igrača u ekipi, ne treba to da bude izgovor, ali duboko verujem da azbuka mora da se uči od početka, nemoguće je da neko krene da čita ako neke stvari nije prošao. Uigravanje je sastavni deo, a bilo bi idealno ako to podržava rezultat kakav svi želimo“, dodao je.

Trener crno-belih rekao je da je ekipa tokom treninga ove nedelje dobro reagovala, posle nerešenog rezultata u Nišu protiv Radničkog 3:3, prethodnog vikenda. On je rekao da je ta utakmica dobro analizirana i da se nada da se greške iz tog duela neće ponoviti, a upitan je i o tenzijama na terenu u Čairu.

„Ne postoji jedno mesto, jedan čovek, uvek je tim u pitanju. Kod nas je poznato da često rotiramo, tako će biti i sutra. Ali tačka je stavljena analizom i korekcijom na treninzima i sada nas čeka novi protivnik. Ima stvari koje su satavni deo našeg fudbala i sporta, tenzija i nervoza uvek ima, ali to je dvosmerna ulica, koliko god se trudili da je izbegnete, ona je podstaknuta pritiscima ili sa strane ili od protivnika. Slažem se da moramo bolje da se kontrolišemo u tim situacijima, a to je bio deo analize. Ono što je moglo da se ispravi, ispravili smo“, naveo je.

Upitan da li će u subotu igrati fudbaleri koji ove sezone nisu igrali, Stolica je rekao da se radi o igračima koji do sada nisu bili spremni, ali da će publika imati priliku da vidi i one koji su do sada igrali, pa i Fusenija Dijabatea.

„U prvom planu je tim. Dijabate je jedan od igrača sa izuzetno velikim kvalitetom, u to ćete se uveriti u prvoj utakmici. On će podići kvalitet igre i ekipe, verujem da će publika biti zadovoljna. On spada u grupu igrača zbog koje ljudi dolaze na stadion, ali ja mislim da se zbog svakog igrača dolazi na staduon. On je specifičan igrač i imaćate prilike da ga vidite verujem na sutrašnjoj utakmici“, naveo je trener.

Upitan o uslovima za igru, pošto je najavaljeno da će u subotu temperatura preći 40 stepeni Celzijusa, Stolica je rekao da je dobra stvar što je utakmica u 21 čas, da je zdravlje igrača prioritet i da ne treba očekivati visok tempo igre svih 90 minuta.

Govoreći o TSC-u, Stolica je rekao da ekipa gaji napadački fudbal i da mnogo poštuje njenog trenera Žarka Lazetića.

„Znam njegov stil i njegovu ideju igre. To je jedna od ekipa protiv kojih je lakše igrati jer su jasni principi igre, imaju upečatljiv stil. Uvek se radujem kada igramo sa ekipom kojoj je fudbal u prvom planu. Verujem da će tu naš kvalitet doći do izražaja i odneti prevagu“, rekao je.

Jedan od najboljih fudbalera kluba iz Bačke Topole Mihajlo Banjac napustio je ekipu i prešao u Krasnodar.

„Bilo bi neumesno da jedan igrač čini tim. On je bio jedan od najboljih mladih igrača u našoj ligi prošle sezone. Veličina transfera i klub u koji je otišao dovoljno govore o tome. Imaju oni igrača koji su spremni za tu poziciju, radi se o sistemu, mala je promena, suštinski to ostaje isto. Kvalitetna i dobro organizovana ekipa, imaćemo protivnika koji sa punim pravom ima evropske ambicije“, dodao je.

Upitan o interesovanju najvećih španskih klubova za mladog igrača Partizana Sameda Baždara, Stolica je rekao da takve stvari mogu imati dvostruki efekat, jedan iz dela marketinga, a drugi da može da utiče na karijeru i omete mladog igrača.

„On je jedan iz grupe momaka jako talentovanih i perspektivnih. Oni moraju da budu uvek sa dve noge na zemlji, bez obzira šta se o njima piše i koji klubovi ih prate. Imamo primera na stotine i desetine. Oni moraju da se razvijaju kako treba, njihovo vreme tek dolazi, mi moramo da ih usmeravmo, podržavamo i korigujemo da uvek budu na pravom putu bez obzira na pohvale i kritike“, rekao je Stolica.

On nije želeo da komentariše pisanje medija o mogućem dolasku Nikole Čumića, rekavši da bi to bilo nekorektno i dodao da ekipi na svakoj poziciji trebaju makar po dva kvalitetna igrača, gde se traži mesto i za decu iz klupske škole.

„Imali smo problema zbog igrača koji nisu bili spremni. Ako danas na treningu sve prodje kako treba imaćemo Fejsu i Dijabatea. To je stvar procesa koji se dešava bez obzira koga da dovedemo. Igrače moramo uklopiti u ideju, sistem, trenažni proces, ne možemo ih odmah dobiti, bez obzira koliko su kvalitetni. Ovi koje imamo su maksimalno spremni i orni za sutrašnju utakmicu, prvu na našem stadionu i to je u fokusu“, naveo je Stolica.

(Beta)

