Trener Partizana Stanojević: Nismo konkurentni u Evropi

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da njegova ekipa nije konkurentna u Evropi, a trenutno ni u domaćoj Super ligi i najavio velike promene u igračkom kadru, posle eliminacije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u dvomeču sa Dinamom iz Kijeva.

„Šta reći posle ovakvog dvomeča i današnjeg poraza, ovo je nažalost naša realna slika u ovom trenutku. Oni su dosta bolji od nas i kvalitetniji u svakom smislu. Nismo mogli da pratimo njihovu brzinu, ritam, lako smo primali golove, u svakom startu su bili brži od nas i moćniji. Tu smo gde jesmo, moramo da probamo da promenimo nešto jer ovako ne možemo da uradimo nešto u Evropi. Mora mnogo stvari da se promeni“, rekao je Stanojević na konferenciji za novinare posle utakmice.

Fudbaleri Partizana eliminisani su večeras iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš utakmici drugog kola izgubili od Dinama iz Kijeva 0:3. U prvoj utakmici prošle sedmice u Lublinu Partizan je izgubio 2:6.

Partizan će takmičenje nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Evropa, dvomečom protiv Lugana, 8. i 15. avgusta.

„Mi u ovom trenutku nemamo luksuz da razmišljamo ni o kome, nego o nama, da vidimo šta ćemo mi da uradimo. Kako stvari stoje, ne možemo da pariramo nikome u Evropi, trenutno nismo za Evropu. Lugano je ekipa koja dominira, u boljoj su situaciji od nas, imaju oformljen tim koji igra na okupu duže vreme. Ali najvažnije mi je da vidimo gde smo mi, nego da razmišljam o protivniku“, naveo je Stanojević.

Stanojević se ovog leta treći put vratio na klupu Partizana, a tokom konferencije za novinare u više navrata je ponovio da očekuje da se ispune obećanja koja je dobio kada je dolazio u Humsku.

On je najavio da će biti velikih promena u ekipi, pošto, kako je rekao, ima igrača koji su i u prošlosti pokazali da ne mogu da se izbore sa evropskim takmičenjem i budu na tom nivou.

„Mnogo igrača ima ugovore, teško je sve promeniti, pokušaćemo da dovedemo dva, tri igrača i osvežimo ekipu. Moramo da sačekamo još jedan prelazni rok da nametnemo ono što ja želim. Znam da u fudbalu nema vremena da pričam kako će biti dobro u nekom trenutku. Patimo sada, teško nam je. Pokušali smo da radimo sa sličnim igračima i pokušaćemo da napravimo određene promene u budućnosti“, dodao je on.

Crno-beli su pretrpeli najteži poraz u dvomečima u evropskim takmičenjima.

„Mislite da je Dinamo lak protivnik. Ovo je takmičenje kvalifikacija za Ligu šampiona, mi smo nedorasli tom takmičenju, a i da smo izgubili 0:1, ista bi bila slika. Ekipa je pokazala da ne može da igra Evropu u bilo kom kontekstu. Dinamo je veliki i ozbiljan klub, nije liga petica, ali nismo ni mi, daleko smo od svega toga“, ocenio je trener crno-belih.

On nije želeo da izdvaja igrače, a govoreći o igri rekao je da je njegova ekipa večeras bila za nijansu opasnija nego u prvom meču i podsetio da ima iskustva igranja u Evropi.

„Znam gde su problemi i kako ću ih rešiti, pokazao sam da mogu, ali potrebno je da se dese određene stvari koje smo se dogovarali da se ispune, da se ide napred, a ne unazad. Mnogo puta sam do sada pokazao da znam kako se igra u Evropi i kako da se prezimi i kako se ulazi u Ligu šampiona. Znam da sam rešavao probleme i kako sam ih rešavao, znam šta je potrebno. Ja sam to odavno predočio i očekivao sam da će se rešavati stvari koje smo se dogovorili“, rekao je on.

Stanojević je rekao da mora da se promeni grupa igrača, pošto ni prethodni trener nije imao uspeha u evropskim takmičenjima prošle sezone.

„Na sličan način sam i ja ispao, ako hoćete nešto da uradite, morate da promenite. Ne mogu ja da odem posle tri dana, moraju neki igrači koji su u prethodnom periodu pokazali da ne mogu da iznesu to, a nisu mogli ni sada. Treba da se napravi nova selekcija, moralo je i prošli put, malo se tražimo, moramo da vodimo računa o svemu. Trebaju dva prelazna roka da bi to bilo po mom ukusu“, dodao je on.

Stanojević je rekao da misli da ekipa nije konkurentna ni u domaćoj Super ligi Srbije.

„Za ovaj nivo kvalifikacija za Ligu šampiona nismo spremni, videćemo za drugi nivo, za koji smo spremni, da li za srpsku ligu. To je veliko pitanje, nismo ni sada spremni da budemo konkurentni za Super ligu. Imam iskustva, mogu da dozvolim sebi da kažem da nismo spremni iz više razloga. Kada sam došao rekao sam da hoću da idem do kraja, ali nisam ovakvu situaciju očekivao“, rekao je on.

„Treći put sam ovde, prolazio sam sve vrste situacija, ali ovo je stvarno teška situacija iz koje ćemo, nadam se, zajedničkim snagama, ono što smo se dogovaraili ispuniti za početak, a onda krenuti sve što smo se dogovarali pre nego što sam došao. Da sam došao na isto što je bilo, naravno da ne bih došao, uz sve dogovore koje smo imali nadam se da ćemo ispratiti sve priče i krenuti tim tokom“, naveo je Stanojević.

(Beta)

