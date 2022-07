Trener Partizana Stolica: Parni valjak nikome neće biti lak protivnik

Trener fudbalera Partizana Ilija Stolica rekao je danas da ekipa spremno čeka početak prvenstva, u kome može da parira Crvenoj zvezdi i obećao je da crno-beli nijednoj ekipi neće biti lak protivnik.

„Mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari, pripreme nikad nisu bile kraće. Svakom treneru uvek fali vremena za uigravanje. Mi smo napravili kompletan reset u ekipi, mnogo je ptišlo igrača, mnogo je novih, a većina se uklopila jako dobro. Sa nestrpljenjem očekujemo početak utakmice, koja verujem da će nam pokazati dobre stvari i da ćemo na pravi način otvoriti sezonu u kojoj imamo najveće ambicije“, rekao je Stolica na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Nova sezona u Super ligi počinje danas, a Partizan će u subotu u Ivanjici igrati protiv Javora.

Crno-beli su prošle sezone zauzeli drugo mesto iza Crvene zvezde, a upitan da li novi tim Partizana može da parira i bude bolji od „večitog“ rivala, Stolica je odgovorio: „Smatram da može“.

Upitan je i da li Partizan ove sezone na domaćoj i medjunarodnoj sceni može da igra prema svom nadimku – „parni valjak“.

„Jedina stvar koju mogu da obećam je da parni valjak nikome neće biti lak protivnik. Parni valjak će biti doživaljavan na pravi način, nikome neće biti lako kada pomisli da treba da igra sa Partizanom, to je sigurno“, naveo je Stolica.

On je rekao da je situacija na pripremama bila složena, pošto se veliki broj igrača priključivao u toku, zbog čega su pojedini igrači dobijali veću minutažu nego što je bilo adekvatno, što je uzrokovalo manje povrede. Trener je naveo da se većina oporavila i da ga raduje povratak Saše Zdjelara, ali da Ljubomir Fejsa neće biti u konkurenciji za sastav pošto ima virus i nekoliko dana nije trenirao zbog temperature.

Partizan je u četvrtak pojačao Fuseni Dijabate, a Stolica je rekao da pre testiranja neće znati kada će igrač Malija moći da debituje, da se sa tim neće žuriti, ali da veruje da će se svi Partizanovci radovati njegovim igrama.

Upitan da li mu igrači deluju spremno, Stolica je odgovorio potvrdno, ali da misli da se nisu dovoljno odmorili jer su pripreme ranije počele zbog pauze koja će u novembru biti u ligi zbog Svetskog prvenstva u Kataru.

„Malo se misli o sportistima i fudbalerima, svedeno je na čist interes. Nema dovoljno odmora, malo se misli o njihovom zdravlju. Nisam siguran da su se dobro odmorili, ali kako za druge, tako i za nas, trudićemo se da ih oporavljamo i osvežavamo, njihovo zdravlje je prioritet“, dodao je on.

Stolica je rekao i da „nije normalno“ da Partizan dovodi bonus igrače pošto je klupska škola visoko kotirana i da mora da se oslanja na igrače iz svojih redova. On je najavio rotiranje u ekipi zbog velikog broja utakmica u sezoni, a na pitanje o golmanima, rekao je da sva trojica zaslužuju mesto na golu.

„Pristalica sam da ekipa mora da bude sastavljena od 20 kvalitetnih igrača, trening je tada kvalitetniji. Ogroman broj utakmica nas očekuje do pauze i svi će dobiti šansu da igraju, u kojoj minutaži, to će zavisiti od njih. Mnogi zaslužuju da budu u prvoj postavi, neće biti podele, svi su oni startni samo je pitanje, kad, ko i koliko“, rekao je.

„Trudili smo se da napravimo da na svakoj poziciji imamo po dva kvalitetna igrača. Možda još jedna pozicija treba da se dopuni, sve drugo smo uradili manje-više što smo hteli. Imamo ideju kako to da rešimo, a ako bude došlo do odlazaka moraćemo da reagujemo. Žao mi je što gubimo Marka Milovanovića, ali sam potpuno svestan da je to neminovnost, da klub mora da proizvodi, promoviše i prodaje mlade igrače. Kad se pojavi ovakva ponuda Partizan mora da reaguej. Ostaje žal što ta deca ne ostavljaju dublji trag, ali izvori prihoda su prodaja i Evropa i moramo stalno da balansiramo i hodamo po ivici“, dodao je.

Na pitanje kakav teren očekuje u Ivanjici, Stolica je rekao da se ne slaže sa konstatacijom da je teren isti za obe ekipe.

„Nije isti za ekipu koja napada i pokušava da napravi nešto kvalitetno i dobro i za ekipu koja se više brani i bavi opstrukcijom protivničke igre. Teren je manjih dimenzija, pogoduje više domaćinu. Analizirali smo njihove utakmice na pripremama, poštujem rad njihovog trenera. Znamo šta nas očekuje, a ono što ne znamo je u vezi sa vremenskim uslovima. Kišovito je danas, biće i sutra, ali nećemo znati kakvo je stanje terena dok ne dodjemo“, naveo je.

Iskusni fudbalski trener Milorad Kosanović nedavno je rekao da će Zvezda osvojiti titulu, a da ostali klubovi „mogu da se poredjaju kako im je volja“. Stolica je rekao da bi bilo apsurdno da sa takvim stavom Partizan udje u sezonu.

„Poštujem Kosanovića kao čoveka koji je dovoljo oštar i britak kada je potrebno, volim da bude dosledan u izjavama i da svako objasni zašto tako misli. Nije dobro da se priča o našoj ligi na takav način. Verujem da on ima mišljenje koje proizilazi iz dugogodišnjeg prisustva u našem fudbalu. Ljudi nažalost tako rezonuju, a ne bi trebalo. Naše prvenstvo treba da bude takmičarsko i nezvesno, a iz neizvesnosti da ispliva kvalitet i dobri rezultati“, rekao je on.

„Mi smo ovde da se bavimo sobom, od prve do poslednje utakmice trudićemo se da budemo maksimalno kvalitetni, da ne gledamo ni na jednu ni na drugu stranu, već samo sebe. To podrazumeva da ćemo se boriti u svakom trenutku za regularnost, a to ne bi ni trebalo da se pominje kao tema. Dovoljno sam u srpskom fudbalu da moram da budem dovoljno obazriv i pažljiv bez obzira na stvari koje su se normalizovale, ali može sve to i više i bolje“, dodao je trener crno-belih.

Šampion Srbije će sledeće sezone direktno ući u grupnu fazu Lige šampiona, a vicešampion će igrati u kvalifikacijama za to takmičenje. Stolica je rekao da postoji velika tenzija u srpskom fudbalu iz potpuno pogrešnih razloga, da je direktan plasman veliki motiv za sve ekipe i da će se Partizan truditi da sve tenzije zadrži u sportskim okvirima.

On će u subotu debitovati na klupi Partizana, za koji je svojevremeno igrao. Rekao je da nema tremu, ali i da još ne može da kaže šta se promenilo u srpskom fudbalu od njegovog povrata.

„Trebalo bi da kvalitet našeg fudbala bude brend Super lige, da se definišu kriterijumi, počevši od terena, kakvi treba da budu. To pomaže da se poboljša kvalitet, ljudi dolaze da vide kvalitetnu predstavu i znanje igrača, a ne nešto što delimično podseća na fudbal ili se zarad pobede bavi opstrukcijom na različite načine. Poravili smo koeficijent fudbala, bilo bi dobro da i ostali klubovi uz nas i našeg večitog rivala podignu nastup u Evropi i da pokušamo da zadržimo visoko mesto, a u tome mogu da pomognu jednaki uslovi i jasno definisani za sve“, rekao je.

Na konstataciju da je Partizan u prošlosti umeo da se „oklizne“ protiv novajlija u ligi, Stolica je rekao da je prvo kolo uvek specifično i da može doći do iznenadjenja.

„Imaćemo mnogo veliki motiv, spremni smo od prvog minuta u ovoj i bilo kojoj utakmici da idemo na pobedu“, naveo je on.

Partizan je prošle sezone osvojio 98 bodova i nije osvojio titulu, a Stolica je rekao da ne razmišlja o tome i da će zajedno sa ekipom ići utakmicu po utakmicu.

(Beta)

