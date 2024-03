Trener Partizana želi pobedu protiv Spartaka za prekid lošeg niza u Super ligi

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da njegova ekipa želi pobedu protiv Spartaka kako bi prekinula niz od tri utakmice bez pobede u prvenstvu i vratila se na pravi put.

„Poslednji rezultati su nas u neku ruku uzdrmali, ali rezultatski, s obzirom da smo imali mnogo šansi protiv Napretka i Lučana i time možemo da budemo zadovoljni. Ali pamti se samo rezultat i naravno da ne možemo da budemo zadovoljni jer nismo ostvarili pobede u poslednje tri utakmice, protiv Zvezde, Napretka i Lučana. Utakmica protiv Spartaka je izuzetno važna, važna su ta tri boda da bismo se ponovo vratili na pravi put“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Posle dvonedeljne pauze, utakmicama 27. kola nastavlja se takmičenje u Super ligi, a Partizan će u subotu od 18.30 na svom terenu igrati protiv Spartaka. Crno-beli nemaju pobedu u poslednje tri utakmice, odigrali su nerešeno 2:2 protiv Crvene zvezde, izgubili od Napretka 0:1 i osvojili bod protiv Mladosti iz Lučana, 1:1.

Duljaj je rekao da je ekipa tokom pauze u prvenstvu imala tri dana odmora i da su igrači dobro radili posle toga, bez Sameda Baždara koji je igrao za A tim reprezentacije i Bojana Kovačevića, koji je igrao za mladu reprezentaciju.

Na pitanje o treninzima, Duljaj je rekao da je ekipa radila uobičajeno, ali i na prekidima, pošto je primila mnogo golova iz takvih situacija.

„Greške se smanjuju dobrim radom na treninzima, to je moja odgovornost, a više je do koncentracije i karaktera igrača. Verujem da će raditi ono što se očekuje od njih, oni su svesni da mogu i moraju mnogo bolje kada su te stvari u pitanju“, dodao je on.

Govoreći o sastavu za predstojeću utakmicu, Duljaj je rekao da osim povređenih Mateusa Saldanje i Nikole Miličića svi ostali konkurišu za tim.

„U svakodnevnom sam kontaktu sa Saldanjom, šalje snimke i izveštaje, dnevno provodi 10 sati na terapijama i treninzima. Verovatno će u toku sledeće nedelje na teren i početi da radi sa loptom, ne sa ekipom. Miličić igra na poziciji štopera i teško je kada se vraća iz povrede da ga ubacujete na toj poziciji po 10, 15 minuta. Treba vremena izaći iz povrede, a nemate luksuz da mu date više vremena. Potrebno je još mesec dana, ali i prijateljske utakmice da se oslobodi straha i postepeno vrati u formu“, naveo je on.

Na pitanje o situaciji u ekipi posle niza bez pobede, Duljaj je rekao da veruje da su se igrači restovali, a da je za to najbolji pokazatelj njihov odnos i rad na terenu prethodnih dana.

Duljaj je pozvao navijače Partizana da podrže ekipu i zatražio je od njih da ne vređaju trenera Spartaka Nenada Lalatovića i njegovu porodicu.

„Najveću snagu i energiju ekipi daje Lalatović, koji je moj prijatelj i bivši saigrač iz Šahtjora. Imaju čudne rezultate kod kuće su izgubili nekoliko utakmica, a u gostima imaju pobedu i tri nerešene i taj podatak može mali da nas zabrine. Naravno da će biti motivisani, a mi imamo naš cilj i plan da osvojimo tri boda“, naveo je.

„Publika sutra koja dođe – moramo da budemo posebni, a to znači da budemo drugačiji od drugih, da svu pažnju usmerimo na podršku našim igračima i da se ne uzima u usta Nenad Lalatović i njegova porodica. On je moj kolega i prijatelj, bez obzira na to što je igrao u Crvenoj zvezdi. Možete da zviždite, bilo šta, ali nemojmo porodicu u neki drugi kontekst da stavljamo, ovo mora da bude sportska priča. On je veliki takmičar, ali najvažnije je kako će Partizan izgledati“, dodao je Duljaj.

Upitan o „toksičnom ambijentu“ u srpskom fudbalu, Duljaj je rekao da su takva vremena, ali da sport treba da spaja ljude.

„Imam dvojicu velikih prijatelja iz Crvene zvezde, više od 10 godina nijednom se nismo posvađali, uvek postoje čarke, ali sport treba da spaja ljude, a ne da razdvaja. Treba da budemo primer za nove generacije koje dolaze, za igrače. Slažem se da ponekad iskočimo iz konteksta, moje ponašanje nekad nije primereno i zbog toga se stidim, ali sve su to emocije i ne služe kao opravdanje. Moramo da se trudimo da budemo što bolji ljudi i treneri i samo tako fudbal može da ide napred“, rekao je Duljaj.

Na pitanje o tome što ga je zbog nesportskog ponašanja prijavio sudija Nikola Radaković, Duljaj je rekao da je dobio tu informaciju ali da ne želi da je komentariše.

Partizan je drugi sa četiri boda zaostatka za Zvezdom, a Duljaj je rekao da cilj ekipe ostaje isti – da se bori za sam vrh i evropsko takmičenje i da je svaka naredna utakmica najvažnija.

(Beta)

