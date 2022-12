Trener Zvezde: Izgubili smo zbog naših grešaka

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je da je njegova ekipa večeras izgubila od Barselone u Evroligi zbog sopstvenih grešaka, da iz njih mora da izvuče pouke i u narednom meču da bude bolja.

„Teška utakmica, mislim da je zbog toga košarka zanimljiv sport. Nikad ne znate ko će da pobedi. Morate da igrate tačno 40 minuta fokusirano. Danas smo izgubili zbog naših grešaka, ali i jer je Barselona vrlo dobar tim. Imali su dobar šut za tri poena. Zadovoljan sam kako smo igrali, moramo da naučimo iz naših grešaka i budemo bolji u sledećoj utakmici“, rekao je Ivanović na konferenciji za novinare posle utakmice.

Košarkaši Zvezde izgubili su u hali „Aleksandar Nikolić“ posle produžetka od Barselone sa 94:99, u utakmici 16. kola Evrolige.

U prvoj četvrtini povredio se igrač Zvezde Luka Vildosa, a Ivanović je rekao da sada ne zna u kakvom je stanju Argentinac.

Košarkaš Barselone Nikola Mirotić je u poslednjim trenucima regularnog dela utakmice iz teške pozicije pogodio „trojku“ za produžetak, a Ivanović je rekao da je bio dogovor da se pravi prekršaj nad Mirotićem, ali da ništa ne zamera igračima.

„Ali ne treba sada nikog kriviti, sve je iz dobre namere, nema problema, idemo dalje. Ne treba zamerati ništa što se uradi iz dobre namere, a ovo je bilo iz dobre namere. Filip (Petrušev) koji je trebalo da napravi faul, dao je sve od sebe i to se dešava. Mi smo mogli pre toga da dobijemo utakmicu, da ne kažem šta smo sve mogli, pa da ne dodjemo u tu situaciju“, naveo je on.

On je na pitanje da li je možda Mirotić nagazio liniju, rekao da ne zna jer nije bio blizu, ali da to neće poništiti utakmicu ako se to i dogodilo.

Upitan je da precizira na koje greške svog tima u odbrani je mislio.

„Dopustili smo Šanliju da ostane dva puta, iako je trebalo da branimo drugačije, on je ostao sam i dao nam je šest poena“, rekao je trener Zvezde.

Takodje, na pitanje da li je ekipa mogla da spreči 29 šuteva Barselone za tri poena, Ivanović je rekao: „Moglo je, kako nije moglo“.

Upitan da li su igrači potonuli posle ovakvog poraza, Ivanović je rekao da je to normalno kad se izgubi, ali da će oni sutra biti još jači.

(Beta)

