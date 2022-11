Trener Zvezde: Oprezno i motivisano u Surdulici protiv Radnika

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da njegova ekipa oprezno i motivisano ide u Surdulicu na utakmicu protiv Radničkog u želji da se revanšira za loše rezultate u medjusobnim duelima iz prošle sezone, ali i da na pravi način završi jesenji deo prvenstva i zadrži 10 bodova prednosti na tabeli.

„Maksimalno oprezno idemo u Surdulicu, jer znamo iz iskustva da je to nezgodno gostovanje. Igrači shvataju ozbiljnost i težinu meča i željni su revanša, jer smo prošle godine izgubili pet bodova od Radnika. Ne mislim da ulazimo opušteno u meč, već izuzetno motivisano da na pravi način završimo polusezonu. Raduje me što imamo 10 bodova više u odnosu na večitog rivala, ali ne licitiram prednost, već mi je bitno da u maju prvi prodjemo kroz cilj. Naravno da želimo da i posle meča u Surdulici zadržimo bodovnu razliku“, rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 13.30 u Surdulici protiv Radnika, utakmicu 19. kola Super lige Srbije, poslednjeg pre pauze zbog Svetskog prvenstva.

Utakmicu će zbog kartona propustiti Gelor Kanga, a nekolicina igrača je bolesno.

„Nije to ništa novo, jer se s tim borimo već tri utakmice. Tu dolazi do uloge kolektiva, gde moramo da se zajedno izvučemo i da igrači koji rade i treniraju, iskoriste priliku, kao recimo Pankov koji nije imao mnogo minuta do sad, pa i Gobeljić, koji je malo igrao, malo nije. To je takodje ključno za ovu utakmicu“, naveo je Milojević.

Upitan o statusu Kalife Kulibalija, Milojević je odgovorio: „To da li se rastajemo s njim nije pitanje za mene“.

Fudbaler Zvezde Strahinja Eraković pozvan je u reprezentaciju Srbije za Svetsko prvenstvo u Kataru.

„Ponosan sam na Erakovića koji je produkt Zvezdine škole. Prošao je sve selekcije i kluba i reprezentacije i neko je ko svojim primerom u smislu rada i zalaganja na treninzima i utakmicama treba da bude uzor svim mladim igračima koji dolaze iz naše škole. Ne trebaju da slušaju ni pohvale, ni kritike, već da rade na sebi. To je bio slučaj s njim“, rekao je Milojević.

