LARNAKA – Srpski tekvondisti osvojili su osam medalja, tri zlatne i pet bronzanih, na prvom međunarodnom takmičenju u 2019. Kipar Openu, turniru G1 klase.

Zlatne medalje osvojile su Tijana Bogdanović (do 53 kg), Vanja Stanković (do 49 kg) i Nađa Savković (do 62 kg).

Bronzanim odličjima okitili su se Nadica Božanić (do 62 kg), Serđa Stević (do 67 kg), Damir Fejzić (do 74 kg), Dmitrij Nagajev (do 58 kg) i Danilo Vukelić (preko 87 kg).

(Tanjug)