Trinkijeri: Biće zanimljivo, važna je samo prva naredna…

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri izjavio je danas da očekuje izuzetno zanimljiv završni turnir Kup radivoja Koraca i da se raduje jer će prvi put učestvovati u takvom formatu takmičenja.

„Kad igraš ovakve turnire, tri dana, tri utakmice, svaka je druga priča, ali ne smeš da razmišljaš dalje od prve. Čeka nas Novi Pazar, sigurno će biti u najboljoj formi, jer igraju protiv velikog kluba. Kup je nezgodan za favorite, želim da preživim prvu utakmicu, pa ću onda da mislim na drugu“, rekao je Trinkijeri novinarima posle žreba u hotelu Hajat.

Trener Maga Bemaksa Dejan Milojević rekao je da njegova ekipa neće potceniti Borac iz Čačka u polufinalu.

„To je jedna od najkvalitetnijih ekipa u našem prvenstvu i sigurno su kadri da nas pobede. Mi imamo problema sa povredama, ali bez obzira na to svakako smo favoriti. Posle ide Zvezda, najteži protivnik i daćemo sve od sebe“, poručio je MIlojević.

Trener FMP-a Vladimir Jovanović istakao je da će veoma ozbiljno shvatiti duel protiv debitanta, ekipe Svetog Đorđa iz Žitišta.

„Čestitam na uspehu, jer bi on mogao da pokrene košarku u manjim sredinama. Nadam se da hoće. Posle očekujemo polufinale protiv Partizana, to jeste realno, ali u košarci i sportu se ne desi uvek šta je realno, tako da ćemo o tome razmišljati kad do toga dođe“, rekao je Jovanović.

Trener Novog Pazara Oliver Popović izjavio je da je Partizan „najlakši protivnik“.

„Sam plasman je za nas veliki uspeh, a duel protiv Partizana sjajna reklama za klub. Trudićemo se da iskoristimo šansu i trudićemo se da budemo koliko-toliko konkurentni“, poručio je Popović, nekadašnji košarkaš crno-belih.

Žrebu je prisustvovao i trener Crvene zvezde MIlan Tomić, ali je on odmah napustio Hajat i nije bio na raspolaganju medijima.

(Tanjug)