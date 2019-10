Trinkijeri i Zagorac pred Cedevita Olimpiju: Biće teško

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri, pred meč 4. kola ABA lige protiv Cedevite Olimpije u Ljubljani, rekao je da će njegov tim imati težak zadatak.

„Ponovo idemo na put, ovog puta nam je protivnik ekipa koja do sada nema poraz u ABA ligi. Veoma su talentovani, a u svom sastavu imaju i veliki broj iskusnih igrača, igrača koji su mnogo puta igrali za važne trofeje, osvajali važne trofeje i koji su igrali Evroligu. Bice teško, ali to nije ništa novo. Svaka utakmica do sada nam je bila teška i to je nešto na šta moramo uvek biti spremni“, rekao je Trinkijeri za klupski sajt.

Krilni košarkaš Rade Zagorac istakao je da očekuje drugačiju utakmicu od one u Zagrebu u finalu ABA Superkupa.

„Čeka nas meč protiv veoma iskusnog i kvalitetnog protivnika. Iako smo ih pre mesec dana u Zagrebu savladali, svesni smo da će sutrašnja utakmica biti u mnogo čemu drugacija. Imali smo priliku i protiv Primorske da osetimo šta znači nova utakmica protiv tima koji ste nedavno savladali, tako da je i to bila neka vrsta opomene za nas, da budemo svesni šta nas čeka i koliko oprezni i koncentrisani moramo biti u svakom trenutku sezone“, izjavio je Zagorac.

Meč između košarkaša Cedevite Olimpije i Partizana igra se sutra od 18 sati u dvorani „Stožice“.

(Tanjug)