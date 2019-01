Trinkijeri: Ubacili su nas u školski autobus i vozili po Beogradu 40 minuta

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri bio je vidno razočaran posle večerašnjeg poraza njegovog tima od Monaka, uz ocenu da se rival poigravao s njima, ali da je crno-belima malo falilo da preokrenu.

„Čestitam Monaku, odigrali su dobru utakmicu. Ubacili su nas u školski autobus i vozili su nas po Beogradu 40 minuta. Igrali su pametno, a mi nismo. Imali smo sjajan povratak, ali nam samo nekoliko detalja nije dalo šansu da pobedimo“, rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras od Monaka sa 68:72 u trećem kolu Evrokupu.

„Utakmica nikad nije izgubljena, dok nije izgubljena. Ne postoji izgubljena utakmica, igra se do poslednje sekunde. U poslednjoj četvrtini smo neke stvari ubrzali, nešto promenili…“, rekao je Trinkijeri.

Trener Partizana je naveo da njegova ekipa tri četvrtine nije shvatila kako da igra protiv Monaka.

„Imali smo otvorene šuteve, naši bekovi nisu ništa pogodili, teren postane jako mali i teško je preokrenuti ako nešto ne pogodiš. Išao sam onda sa visokom petorkom i onda smo počeli da napadamo koš i to je malo promenilo ritam. Na kraju je jedna lopta… Imali smo na minus pet zicer, dobili smo trojku na kontranapad i to nas je razorilo“, dodao je on.

Trinkijeri je istakao da su crno-beli večeras pokazali veliki karakter.

„Ja nisam negativna osoba. Mislim da je ekipa danas pokazala ogroman karakter. Slabo smo igrali, bekovi su bili katastrofalni, ali onakvu četvrtu četvrtinu ne mogu da odigraju svi. I to je prva stvar koju ću da gledam za budućnost kako treba da igramo“, rekao je Trinkijeri.

„Atmosfera je bila fantastična, žao mi je što nismo uspeli da vratimo navijačima, ali ponavljam mislim da onakvu četvrtu četvrtinu ne mogu svi… Puno lakše je gledati negativne stvari.. Mi se moramo boriti za svaku loptu, moramo kopati svaki dan, moramo na kraju utakmice biti mrtvi umorni. Tako moramo da igramo“, dodao je on.

Novinare je zanimalo i da prokomentariše slab šut Partizana u prve tri četvrtine.

„Sutra svi na autobus, idemo u Moravu da stavimo ruke u Moravu i pogodićemo sve. Bez zezanja, znate kako se to radi.. Hoćeš da pogodiš? Treniraj, to je to“, rekao je Trinkijeri i dodao da će crno-beli u Monaku morati da budu malo mudriji.

Trinkijeri se, na kraju, nije složio s konstatacijom novinara da pojedini igrači „nemaju dovoljno srca“.

„Ti kažeš da moja ekipa nema srca? To je tvoje mišljenje. Prvi put u karijeri je neko nešto tako rekao o mojim igračima. Molim te, nemoj nikad više tako nešto meni da kažeš. Moji igrači imaju najveće srce na svetu. Za mene su oni najbolji i niko ne sme… Ako ti se ne svidjaju… Ali, da nemaju srca? Da se vratiš u ovakvu utakmicu bez srca“, rekao je Trinkijeri.

Trener Monaka Sašo Filipovski rekao je da je njegov tim zahvaljujući kvalitetnoj igri tokom tri četvrtine došao do pobede.

„Veoma sam srećan što smo igrali u zemlji košarke, a sudbina nam je ove godine podarila da dva puta dolazimo u Beograd. Igrali smo dobro tri četvrtine, a u poslednjoj smo izgubili koncentraciju, naročito u odbrani, i primili smo 30 poena. Partizan je veoma mlad i talentovan tim, imaju sjajnog trenera kojeg veoma poštujem, i defintivno će veoma napredovati ako nastave da rade sa njim“, rekao je Filipovski.

„Publika je bila šesti igrač, bila je mnogo opasna poslednja četvrtina kada je Partizan krenuo sa svojom energijom, malo smo se tresli. Nismo kontrolisali utakmicu 40 minuta“, dodao je.

On je naveo da u Grupi A još ništa nije rešeno.

„Mi smo danas dobili četiri razlike, moramo da potvrdimo pobedu u sledećem kolu ako želimo da razmišljamo o prolasku“, rekao je Filipovski.

(Beta)