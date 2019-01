Trinkijeri: Zadar nas razbio u Beogradu, biće i sada teško

BEOGRAD – Trener Partizana Andrea Trinkijeri, pred gostovanje Zadru u ABA ligi, podsetio da je hrvatski predstavnik ubedljivo slavio u Beogradu i pozvao svoje košarkaše da budu pođednako motivisani.

„Igramo protiv ekipe koja nas je razbila u Beogradu. Biće nam veoma teško jer će se oni svim snagama boriti za svaku loptu. Ako želimo da izborimo pobedu, moramo biti jednako motivisani kao i oni“, istakao je Trinkijeri za klupski sajt.

Košarkaš crno-belih Vanja Marinković dodaje da je u Zadru uvek teško gostima.

„Imaju dobar tim, pojačan i iskusnim igračima. Zapravo, obe ekipe su u odnosu na prvu utakmicu ove sezone pretrpele dosta promena, ali to ne utiče na našu želju da im se revanširamo za poraz u Beogradu. Ipak, važnije od onoga što je bilo, jeste ono što je pred nama, a to je borba za plej-of i zato ćemo dati sve od sebe da dođemo do važne pobede“, zaključio je Marinković.

Utakmica 16. kola ABA lige Zadar – Partizan igra se sutra u dvorani „Krešimir Ćosić“ od 17 sati.

(Tanjug)