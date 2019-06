Trinkijeri: Znamo šta znači igrati protiv FMP-a

BEOGRAD – Trener košarkasa Partizana Andrea Trinkijeri, pred početak plej-of serije protiv FMP-a, rekao je da njegov tim zna šta znači igrati protiv ekipe iz Železnika.

„Mi smo već osetili šta znači protiv igrati protiv FMP-a. Izgubili smo tamo, bila je specifična situacija. Možda sada imamo manje talenta u odnosu na ABA ligu, ali sam sigruno da ćemo dati sve od sebe. Ja ne znam koji je nivo moje ekipe u ovom trenutku, ali znam kako radimo, kako lopta ide brzo od jedne na drugu stranu, kako niko ne zaustavlja loptu“, rekao je Trinkijeri za klupski sajt.

Crno-beli su u polufinalu seriju ušli sa prve pozicije u grupi B sa 10 pobeda, dok je FMP bio drugi u grupi A sa skorom 8-2, a plasman u finale Superlige izboriće ona ekipa koja prva zabeleži dva trijumfa.

„Možda skromno izgledamo, po kvoti talenta, ali izgledamo kao tim. Postavljamo telo, pričamo… To se vidi kada Trifunović, Tanasković i Pecarski uđu u igru, uopšte se ne primeti da ekipa pada. Imali smo tri faze ove sezone, kada sam došao bilo je ‘hvatanje za gušu’, onda smo nekako sredili neke stvari. U Evrokupu smo imali vrhunske utakmice, pa kup, pa ABA liga…Uvek smo menjali, kao da je neki film, skoro svi su bili isti, ali drugačije smo izgledali. Sada, baš izgledamo kao ekipa. Nije to ništa fantastično, ali neki put biti skroman, ali mentalno čvrst i znati koje su tvoje mane, to zna biti fantastično“, zaključio je Trinkijeri.

Prva utakmica između Partizana i FMP-a igra se sutra od 18 sati u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)