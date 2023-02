Tripije: O opstrukciji igre puno sam naučio u Španiji od Savića, Ramosa, Marsela

LONDON – Fudbaler Njukasla i engleski reprezentativac Kiran Tripije izjavio je da u Španiji dosta naučio o opstrukciji igre, prenosi „Gardijan“.

Tripije je prošle godine stigao u Njukasl, a pre toga je igrao tri sezone za madridski Atletiko.

„Puno sam o opstrukciji igre naučio u Španiji, ne samo od umetnika u tome, Stefana Savića, već i gledajući Serhija Ramosa i Marsela. Ne možete biti ‘slatki’ i postići uspeh, dvojac iz Reala je na sve načine kidao akcije rivala i zato su toliko osvojili“, rekao je Tripije.

Njukasl će danas u finalu engleskog Liga kupa igrati protiv Mančester junajteda. Fudbaleri Mančester junajteda su upozorili na tvrdu i beskompromisnu igru Njukasla.

„Savić je najbolji odbrambeni igrač! Ako treba da zaustavi rivala, čupa i za kosu. Čak nas je čupao i na treningu, ne možete da budete u prilici da nastavite opasnu akciju, a da se ne reaguje, uspori igra. Meni je to bilo malo ludo, ali sviđaju mi se ti postupci Savića. Možda se to navijačima rivala ne sviđa, ali to je „crna umetnost“, ludo je ali ja to volim“, zaključio je Tripije.

(Tanjug)

